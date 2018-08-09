Спорт и традиции: третьи Всемирные игры кочевников в Кыргызстане

Всемирные игры кочевников (www.worldnomadgames.com) — уникальный аналог Олимпиады, один из самых масштабных и зрелищных мероприятий Кыргызской Республики, инициированный для возрождения и сохранения культуры кочевой цивилизации.

Состязания в рамках ВИК будут проходить по 36 национальным видам спорта. Ожидается, что в них примут участие около трех тысяч спортсменов из 80 стран. Между тем на этноплощадке будут представлены игры, состязания, забавы, быт, культура, традиции и жизнь кочевников.

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