Почему Грузия ударила по Цхинвалу, а не Сухуму: генерал Шаманов о событиях августа 2008

Председатель Комитета Госдумы по обороне, Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов рассказал о событиях августа 2008 года.

Генерал-полковник Владимир Шаманов рассказал, что действия американцев и их союзников дестабилизировали обстановку в Южной Осетии и Абхазии.

"Пошли провокации как в Южной Осетии, так и на границе Абхазии, где наиболее драматические события развивались в Кодорском ущелье, там были конфликты, где гибли люди. Когда мы в очередной раз провели мониторинг ситуации весной 2008 года, стало понятно, что война приближается семимильными шагами", — подчеркнул Шаманов.

По словам генерал-полковника, тогда он предложил для того, чтобы гарантировать мир, по согласию с руководством Абхазии переместить из Новороссийска в район Очамчыры десантно-штурмовой батальон.

"Что собственно и было сделано, и как потом показали захваченные документы, первоначально американские инструкторы навязали руководству Грузии нападение на абхазском направлении, а после успешного выполнения этой задачи перейти к локализации Южной Осетии", — заметил Шаманов.

После перемещения десантно-штурмового батальона из Новороссийска, планы по нападению на Абхазию были пересмотрены, сказал он.

"Потом у них планы переместились для создания конфликта на цхинвалском направлении", — отметил Владимир Шаманов.

Если бы грузинские силы перекрыли Рокский тоннель, то России было бы тяжело оказывать поддержку своим соотечественникам в Южной Осетии после нападения Грузии, подчеркнул он.