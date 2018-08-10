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Искусство против оружия: подземные тоннели террористов превратили в галерею

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© RUPTLY.

В Сирии освобожденные от террористов территории пытаются вернуть к жизни. В некоторых случаях на помощь приходит искусство.

Так, подземные тоннели, в которых боевики хранили свое оружие, украсили скульптурами. 

Сегодня художники превращают лаз террористов в галерею. Барельефы рассказывают о силе духа и выносливости сирийцев.



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