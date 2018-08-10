Искусство против оружия: подземные тоннели террористов превратили в галерею

Так, подземные тоннели, в которых боевики хранили свое оружие, украсили скульптурами.
Сегодня художники превращают лаз террористов в галерею. Барельефы рассказывают о силе духа и выносливости сирийцев.
В Сирии освобожденные от террористов территории пытаются вернуть к жизни. В некоторых случаях на помощь приходит искусство.
Так, подземные тоннели, в которых боевики хранили свое оружие, украсили скульптурами.
Сегодня художники превращают лаз террористов в галерею. Барельефы рассказывают о силе духа и выносливости сирийцев.
Председатель Комитета Госдумы по обороне, Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов рассказал о событиях августа 2008 года.
III Всемирные игры кочевников пройдут 2-8 сентября на побережье Иссык-Куля в Кыргызской республике.
Прекрасные дамы продемонстрировали свое мастерство и убедили всех, что готовы к соревнованиям на очередном этапе международного армейского конкурса "АрМИ-2018".
Это забавное видео поднимет вам настроение и мотивирует добиваться поставленных целей!
Окраины и центр города Гала затопило в результате продолжительного ливня в пятницу 10 августа.
Операция по освобождению верхней части Кодорского ущелья от грузинских вооруженных сил началась 12 августа 2008 года.
Экспедиционная группа по поиску останков погибших солдат Красной армии проводит раскопки мест захоронения советских бойцов на Санчарском, Марухском и Клухорском перевалах с 2017 года.
Сильные дожди размыли дорогу в высокогорное село в Южной Осетии – восстановить ее можно будет только после прекращения осадков.
Автобусы подмосковного Ликинского автозавода могут появиться на дорогах Азербайджана – готовится подписание ряда договоров.
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в республике новая ситуация и все должны адаптироваться к ней, в том числе российские коллеги.
Центр анализа и расследования кибератак и компания Documentolog прокомментировали ситуацию вокруг сообщений об уязвимости в системе документооборота Казахстана.
В Facebook появилось видео момента взрыва на улице Исанова в Бишкеке, при котором пострадал бизнесмен Александр Гайдуков.
Белнефтехим отказался комментировать слухи о том, что Россия может ограничить беспошлинные поставки нефти и газа в Беларусь с IV квартала этого года.
Facebook закрыла группу в соцсети, посвященную латышскому легиону СС, которая насчитывала более трех тысяч участников.
Правительство Литвы намерено запретить участие консультантов из третьих стран при проведении политических кампаний.
Что будет, если президент Молдовы Игорь Додон повторно отклонит передачу Республиканского стадиона американским властям?
Таджикистан считает целесообразным и более выгодным осуществлять взаиморасчеты с Россией в рублях.
С нового учебного года в 150 школах Узбекистана уроки шахмат будут проводиться в обязательном порядке.
В Эстонии группа энтузиастов решила снять клип, посвященный памяти Виктора Цоя, в котором может принять участие любой желающий.
Сильные дожди размыли дорогу в высокогорное село в Южной Осетии – восстановить ее можно будет только после прекращения осадков.
Автобусы подмосковного Ликинского автозавода могут появиться на дорогах Азербайджана – готовится подписание ряда договоров.
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в республике новая ситуация и все должны адаптироваться к ней, в том числе российские коллеги.