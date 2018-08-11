Пушистый дозор: три собаки в Японии охраняют владения хозяина из бойниц в заборе

В обязанности рыжего трио входит обеспечение безопасности на прилегающей территории и собаки хорошо с этим справляются. Морды животных, торчащие из отверстий в заборе, привлекают внимание туристов из отдаленных районов Японии и из-за рубежа.
Сторожевые псы, охраняющие владения хозяина из бойниц в заборе, стали туристической достопримечательностью города. Смотрите на видео кадры мордочек забавных животных
В обязанности рыжего трио входит обеспечение безопасности на прилегающей территории и собаки хорошо с этим справляются. Морды животных, торчащие из отверстий в заборе, привлекают внимание туристов из отдаленных районов Японии и из-за рубежа.
Сильный ливень обрушился на окраины и центр города Гала в пятницу 10 августа.
В понедельник в Национальном парке в Кливленде в Калифорнии разгорелся пожар, который получил название "Holy Fire" ("Священный огонь").
В Сирии освобожденные от террористов территории пытаются вернуть к жизни. В некоторых случаях на помощь приходит искусство.
Председатель Комитета Госдумы по обороне, Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов рассказал о событиях августа 2008 года.
В республике впервые появились полеты на аэростате. Пока это не свободные полеты, воздушный шар все время нахождения в воздухе привязан канатами к земле.
Из аэропорта американского города Сиэтл был угнан самолет авиакомпании Alaska Airlines. Несанкционированный вылет самолета из международного аэропорта Сиэтла Такома произвел сотрудник авиакомпании. Лайнер разбился, чуть отлетев от аэропорта.
На данный момент Россия прорабатывает ответные меры в отношении США для зеркальной реакции на санкции, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Югоосетинское внешнеполитическое ведомство прокомментировало проходящие в Грузии многонациональные учения НАТО
Автобусы подмосковного Ликинского автозавода могут появиться на дорогах Азербайджана – готовится подписание ряда договоров.
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в республике новая ситуация и все должны адаптироваться к ней, в том числе российские коллеги.
Центр анализа и расследования кибератак и компания Documentolog прокомментировали ситуацию вокруг сообщений об уязвимости в системе документооборота Казахстана.
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Белнефтехим отказался комментировать слухи о том, что Россия может ограничить беспошлинные поставки нефти и газа в Беларусь с IV квартала этого года.
Маршрут поезда Киев – Рига, который будет также проходить через Минск и Вильнюс, планируется продлить до Таллина.
Население, которое уезжает из Прибалтики в Великобританию, может заменяться гражданами Украины, которых гонит нищета, заявил политолог.
Учителя русских школ Молдовы получили шанс повысить квалификацию - РУДН и Россотрудничество проведут курсы для преподавателей.
Рост ВВП Таджикистана за 2018 год по оценочным расчетам Минэкономразвития страны составит 7,2-7,3%.
В Вооруженных силах Узбекистана появятся психологи, социологи и советники по духовности, которые займутся воспитательной и идеологической работой.
Эстония предлагает Латвии сдавать бутылки вместе: схема позволит купленную в одной стране тару возвращать в другой.
Югоосетинское внешнеполитическое ведомство прокомментировало проходящие в Грузии многонациональные учения НАТО
Автобусы подмосковного Ликинского автозавода могут появиться на дорогах Азербайджана – готовится подписание ряда договоров.
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в республике новая ситуация и все должны адаптироваться к ней, в том числе российские коллеги.