16:21 11 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.91
  • EUR76.68
Поиск
Видео

Пушистый дозор: три собаки в Японии охраняют владения хозяина из бойниц в заборе

Получить короткую ссылку
10 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© RUPTLY.

Сторожевые псы, охраняющие владения хозяина из бойниц в заборе, стали туристической достопримечательностью города. Смотрите на видео кадры мордочек забавных животных

В обязанности рыжего трио входит обеспечение безопасности на прилегающей территории и собаки хорошо с этим справляются. Морды животных, торчащие из отверстий в заборе, привлекают внимание туристов из отдаленных районов Японии и из-за рубежа.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Хакер за монитором компьютера, иллюстративное фото
    Секретов нет

    Центр анализа и расследования кибератак и компания Documentolog прокомментировали ситуацию вокруг сообщений об уязвимости в системе документооборота Казахстана.

  • Видео момента взрыва в центре Бишкека появилось в соцсетях
    Момент взрыва

    В Facebook появилось видео момента взрыва на улице Исанова в Бишкеке, при котором пострадал бизнесмен Александр Гайдуков.

  • Нефтяные цистерны, архивное фото
    Слухи не комментируем

    Белнефтехим отказался комментировать слухи о том, что Россия может ограничить беспошлинные поставки нефти и газа в Беларусь с IV квартала этого года.

  • Перрон Центрального вокзал в Киеве
    До Таллина не далеко

    Маршрут поезда Киев – Рига, который будет также проходить через Минск и Вильнюс, планируется продлить до Таллина.

  • Олег Матвейчев, архивное фото
    За корочку хлеба

    Население, которое уезжает из Прибалтики в Великобританию, может заменяться гражданами Украины, которых гонит нищета, заявил политолог.

  • Школа
    Великий и могучий

    Учителя русских школ Молдовы получили шанс повысить квалификацию - РУДН и Россотрудничество проведут курсы для преподавателей.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Огненный вихрь в деревне Вудвилл, Англия
Неделя в объективе: Ким Чен Ын, Ататюрк и животные с Путятины
Три собаки в Японии прославились благодаря необычной стене
Пушистый дозор: три собаки в Японии охраняют владения хозяина из бойниц в заборе
Сколько мест в детских садах Абхазии
"В очередь!": ситуация с детсадами в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia