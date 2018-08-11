Очевидцы сняли на видео полет угнанного в США лайнера Q400

Очевидцы в окрестностях Сиэтла сняли на видео угнанный пассажирский лайнер Bombardier Dash 8 Q400. Самолет пролетел около 15 минут и разбился на юге залива Пьюджет неподалеку от острова Кетро, пассажиров на его борту не было. Сотрудник авиакомпании Alaska Airlines угнал лайнер из аэропорта Сиэтла вечером 10 августа.

Угнавший самолет Horizon Q400 работник авиакомпании Horizon Air называл себя "сломленным парнем" и надеялся ощутить в небе "момент безмятежности". Это следует из расшифровки его переговоров с диспетчерами, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Seattle Times.

Вначале угонщик вел себя спокойно и даже шутил о том, что ему предложат работать пилотом, если он успешно приземлится. Однако затем признался, что не знает, как сажать воздушное судно.

​"Я вообще-то не планировал приземляться", — пояснил он диспетчерам.

Затем мужчина начал переживать из-за того, что у него заканчивается топливо и "мог взорваться двигатель".

"Есть много людей, для которых я важен. Они расстроятся, когда узнают о том, что я сделал. Я бы хотел попросить у каждого из них прощения. Я всего лишь сломленный парень", — отметил он.



