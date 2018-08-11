Очевидцы сняли на видео полет угнанного в США лайнера Q400

Угнавший самолет Horizon Q400 работник авиакомпании Horizon Air называл себя "сломленным парнем" и надеялся ощутить в небе "момент безмятежности". Это следует из расшифровки его переговоров с диспетчерами, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Seattle Times.
Вначале угонщик вел себя спокойно и даже шутил о том, что ему предложат работать пилотом, если он успешно приземлится. Однако затем признался, что не знает, как сажать воздушное судно.
"Я вообще-то не планировал приземляться", — пояснил он диспетчерам.
Затем мужчина начал переживать из-за того, что у него заканчивается топливо и "мог взорваться двигатель".
"Есть много людей, для которых я важен. Они расстроятся, когда узнают о том, что я сделал. Я бы хотел попросить у каждого из них прощения. Я всего лишь сломленный парень", — отметил он.