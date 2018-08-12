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Огонь полностью уничтожил храм XVIII века в Карелии: кадры происшествия

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© AP Photo.

Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере. Власти Карелии пообещали восстановить уникальное здание.

Огонь полностью уничтожил храм XVIII века в Карелии – церковь Успения Божией Матери. Одна из версий пожара – неосторожные действия туристов. Храм был филиалом краеведческого музея и не являлся собственностью РПЦ. Богослужения в нем не совершались – последний священник был расстрелян в 1937 году. Церковь на берегу Онежского озера возвели в 1774 году. Ее особенности – иконостас в стиле барокко и иконописный потолок-небо.

Церковь Успения Божией Матери расположена на территории бывшей деревни Кондопога, положившей начало городу Кондопога. Церковь возвышается на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Здание церкви было построено в 1774 году на закате северного деревянного зодчества в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Является памятником народного деревянного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающим эволюцию шатровых храмов Прионежской школы. Это одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере.



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