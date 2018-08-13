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Смотри в небо, загадывай желание: метеорный поток Персеиды

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© РИА Новости

В ночь на 13 августа жители Земли вдали от крупных городов могли наблюдать до 100 "упавших звезд" в час.

Минувшей ночью многим удалось загадать желание на падающую звезду, потому что к планете приблизился метеорный поток Персеиды.

Мельчайшие пылевые частицы сгорали в земной атмосфере, образуя "звездный дождь".



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