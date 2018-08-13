Смотри в небо, загадывай желание: метеорный поток Персеиды

Минувшей ночью многим удалось загадать желание на падающую звезду, потому что к планете приблизился метеорный поток Персеиды.
Мельчайшие пылевые частицы сгорали в земной атмосфере, образуя "звездный дождь".
В ночь на 13 августа жители Земли вдали от крупных городов могли наблюдать до 100 "упавших звезд" в час.
Минувшей ночью многим удалось загадать желание на падающую звезду, потому что к планете приблизился метеорный поток Персеиды.
Мельчайшие пылевые частицы сгорали в земной атмосфере, образуя "звездный дождь".
Невезучий хищник оказался "заперт" со своей жертвой: леопард убегал с пойманной собакой в зубах и провалился в колодец.
12 августа в России отмечался День Военно-воздушных сил (ВВС), учрежденный указом президента РФ от 29 августа 1997 года.
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Глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев рассказал об истории появления в его родовом селе памятника из крыла сбитого российского штурмовика.
После посещения известного бакинского ресторана с симптомами отравления в больницы попали 13 человек, в том числе трое детей.
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