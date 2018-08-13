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Леопард с собакой провалился в колодец в Индии

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Associated Press

Невезучий хищник оказался "заперт" со своей жертвой: леопард убегал с пойманной собакой в зубах и провалился в колодец.

Жители деревни сбежались на громкий лай, без труда вытащили собаку с помощью корзины и веревки, Для спасения невезучего хищника пришлось вызывать специалистов. Сотрудники лесного департамента вытащили рассерженного зверя.



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