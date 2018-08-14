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Невесте спасли жизнь, вытащив из тонущей машины в Нью-Джерси

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© RUPTLY.

Случайные прохожие стали свидетелями того, как автомобиль с невестой едва не утонул в водном потоке в Нью-Джерси, где проливные дожди привели к затоплению города.

Девушка в свадебном платье находилась в машине, которая практически была затоплена. Ей пришлось взобраться на крышу, откуда ей помог спастись полицейский.

 



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