Невесте спасли жизнь, вытащив из тонущей машины в Нью-Джерси

После спектакля Нестор Лакоба пошел за кулисы, он был поражен и обрадован тем, как точно его сыграл один из актеров театра. Пожав руку молодому артисту, Лакоба сказал какие-то слова и молча, как бы украдкой, положил ему что-то в карман. Актером, сыгравшим роль обожаемого в народе Нестора Аполлоновича Лакоба, был восемнадцатилетний Разанбей Агрба.

18