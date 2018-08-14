Невесте спасли жизнь, вытащив из тонущей машины в Нью-Джерси

Девушка в свадебном платье находилась в машине, которая практически была затоплена. Ей пришлось взобраться на крышу, откуда ей помог спастись полицейский.
Случайные прохожие стали свидетелями того, как автомобиль с невестой едва не утонул в водном потоке в Нью-Джерси, где проливные дожди привели к затоплению города.
Девушка в свадебном платье находилась в машине, которая практически была затоплена. Ей пришлось взобраться на крышу, откуда ей помог спастись полицейский.
Военно-тактические учения 7-ой российской военной базы, Черноморского флота, 4-ой армии ВВС и ПВО России состоялись в понедельник 13 августа в Гудаутском районе.
Невезучий хищник оказался "заперт" со своей жертвой: леопард убегал с пойманной собакой в зубах и провалился в колодец.
12 августа в России отмечался День Военно-воздушных сил (ВВС), учрежденный указом президента РФ от 29 августа 1997 года.
В ночь на 13 августа жители Земли вдали от крупных городов могли наблюдать до 100 "упавших звезд" в час.
Военные формирования Грузии под предлогом охраны железной дороги вторглись на территорию Абхазии 14 августа 1992 года.
После спектакля Нестор Лакоба пошел за кулисы, он был поражен и обрадован тем, как точно его сыграл один из актеров театра. Пожав руку молодому артисту, Лакоба сказал какие-то слова и молча, как бы украдкой, положил ему что-то в карман. Актером, сыгравшим роль обожаемого в народе Нестора Аполлоновича Лакоба, был восемнадцатилетний Разанбей Агрба.
В пятницу США объявили о двукратном повышении пошлин на ввозимые из Турции сталь и алюминий. Подобное решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума.
Помощник президента Южной Осетии Давид Газзати рассказал Sputnik о том, как в республике готовятся к 10-й годовщине признания независимости РЮО.
Российский и азербайджанский эксперты выразили свое мнение в связи с непростой ситуацией, сложившейся в американо-турецких отношениях.
Роскачество проверит яблочные соки, которые продаются в российских магазинах, в том числе армянского происхождения.
Девочка едва не погибла, провалившись в батут в Казахстане - родственники вовремя заметили, что ребенок исчез, и вытащили ее.
В честь каких видов оружия называют жителей Кыргызстана – читайте в материале корреспондентов Sputnik.
Под Минском возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который украл из магазина бутылку шампанского и, убегая, всю ее выпил.
Государственный центр доноров крови Латвии больше не разрешает сдать кровь для конкретного человека.
Союз ветеранов Второй мировой войны — борцов против нацизма осудил травлю депутата Клайпедского горсовета Вячеслава Титова властями.
На жаркий период в Молдове спасатели установят палатки медпомощи: стало известно, где специалисты будут оказывать помощь гражданам.
Житель московского района Кунцево незаконно зарегистрировал в своей квартире 35 приезжих из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Украины.
Выходец из Узбекистана Фазлиддин Курбанов, осужденный в США на 25 лет за терроризм, получил еще 20 лет за покушение на тюремного охранника.
Ракета класса "воздух-воздух", по ошибке выпущенная испанским истребителем в небе над Эстонией, оказалась слишком маленькой и быстрой для местной РЛС.
Помощник президента Южной Осетии Давид Газзати рассказал Sputnik о том, как в республике готовятся к 10-й годовщине признания независимости РЮО.
Российский и азербайджанский эксперты выразили свое мнение в связи с непростой ситуацией, сложившейся в американо-турецких отношениях.
Роскачество проверит яблочные соки, которые продаются в российских магазинах, в том числе армянского происхождения.