Лев попытался добраться до малыша через стекло

Ничего не подозревающий ребенок продолжает спокойно сидеть, пока ему не показывают, кто у него за спиной.
Вот только остается непонятным, что хотел лев — поиграть или полакомиться?
Хищник подкрался к мальчику со спины. Сцена в зоопарке попала на видео.
Ничего не подозревающий ребенок продолжает спокойно сидеть, пока ему не показывают, кто у него за спиной.
Вот только остается непонятным, что хотел лев — поиграть или полакомиться?
Жертвами обрушения автомобильного моста в Генуе стали по меньшей мере 39 человек, более 15 — получили тяжелые ранения.
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После ссоры мужчина протаранил самолетом дом, в котором находились его жена и ребенок. Смотрите на видео.
Причины инцидента уточняются. По данным СМИ, причиной ЧП могли стать проблемы с одним из двигателей.
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В Таллинне завершился матч Суперкубка УЕФА. Как преобразился город с приездом иностранных болельщиков — в материале Sputnik Эстония.
В президиум парламента Южной Осетии направили проект медали к юбилею победы в Отечественной войне 2008 года.
На азербайджанских рынках резко подорожала свежая зелень. Почему взлетели цены на популярный и традиционно дешевый летний продукт?
Премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал, чтобы на выборах местной власти в Ереване не было ни единого нарушения.