Лев попытался добраться до малыша через стекло

Хищник подкрался к мальчику со спины. Сцена в зоопарке попала на видео.

Ничего не подозревающий ребенок продолжает спокойно сидеть, пока ему не показывают, кто у него за спиной.

Вот только остается непонятным, что хотел лев — поиграть или полакомиться?