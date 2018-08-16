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Робот на любой вкус: как проходит конференция робототехники в Пекине

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Всемирная конференция робототехники в этом году проходит с 15 по 19 августа под девизом "Новый импульс развитию искусственного интеллекта в эпоху открытости и взаимовыгоды".

Сотни академиков и экспертов, представителей научно-исследовательских институтов и компаний собрались в китайской столице, чтобы продемонстрировать свои достижения, поделиться опытом и обсудить последние тренды в сфере робототехники и искусственного интеллекта, передает РИА Новости.

В рамках конференции помимо целого ряда панельных дискуссий проводится и крупная выставка последних достижений робототехники, также запланированы соревнования роботов в различных категориях. В среду утром организаторы уже подготовили застекленный ринг, а участники соревнований полным ходом готовили к бою своих железных подопечных, в том числе, роботов-собак.



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