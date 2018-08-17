Толпа "ягуаров" прошла по улицам мексиканского города

Это животное в Мексике отвечает за дожди и плодородие.
Таким образом мексиканцы проводят ежегодный карнавал La Tigrada и надеются задобрить высшие силы, чтобы они послали дождь, который подготовит почву к урожаю.
15 августа жители мексиканского города Чилапа вышли на улицы в пестрых костюмах ягуаров.
Это животное в Мексике отвечает за дожди и плодородие.
Таким образом мексиканцы проводят ежегодный карнавал La Tigrada и надеются задобрить высшие силы, чтобы они послали дождь, который подготовит почву к урожаю.
Всемирная конференция робототехники в этом году проходит с 15 по 19 августа под девизом "Новый импульс развитию искусственного интеллекта в эпоху открытости и взаимовыгоды".
Ожидается, что акция "Хоровод мира" пройдет в 67 городах России и мира.
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Ученые проводят археологические исследования на месте строительства железной дороги к Крымскому мосту
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Эстония утвердила смету проекта границы с Россией в объеме 190 миллионов евро. Изначально предполагалось потратить в два с половиной раза меньше.
С января по июнь 2018 года миссия Красного Креста в Южной Осетии оказала помощь почти 200 семьям.
В день рождения Муслима Магомаева Sputnik поговорил с вдовой знаменитого певца, народной артисткой СССР Тамарой Синявской.
Генпрокуратура Армении за июль-август этого года выявила злоупотребления более чем на 2,5 миллиарда драмов.