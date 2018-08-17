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Толпа "ягуаров" прошла по улицам мексиканского города

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© RUPTLY.

15 августа жители мексиканского города Чилапа вышли на улицы в пестрых костюмах ягуаров.

Это животное в Мексике отвечает за дожди и плодородие.

Таким образом мексиканцы проводят ежегодный карнавал La Tigrada и надеются задобрить высшие силы, чтобы они послали дождь, который подготовит почву к урожаю.



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