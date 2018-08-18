Ракетоносцы Ту-160 впервые приземлились на Чукотке

Ракетоносцы Ту-160 впервые выполнили посадку на аэродроме Анадырь на Чукотке.
Ту-160 – самый мощный и тяжелый сверхзвуковой самолет. Среди пилотов он получил прозвище "Белый лебедь".
Во время летно-тактических учений они пролетели восемь тысяч километров, совершили дозаправку в воздухе и условные пуски ракет.
Ракетоносцы Ту-160 впервые выполнили посадку на аэродроме Анадырь на Чукотке.
Ту-160 – самый мощный и тяжелый сверхзвуковой самолет. Среди пилотов он получил прозвище "Белый лебедь".
Муат Абу Зейд, рыбак из Палестины, подсмотрел идею создания небольшой лодки на YouTube.
В результате ливня вода поднялась в районе центрального рынка, на углу улиц Вардания и Аиааира, на улицах Титова, Дбар, Чанба в районе вокзала и около Кабинета Министров, также был затоплен Гулрыпшский район.
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Съемки фильма об Отечественной войне народа Абхазии под рабочим названием "Мы за Гумистой" начались в июне 2018 года и завершатся в конце лета.
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Документальный фильм об истории успеха рэп-исполнителей из Владикавказа набрал более 1,3 миллиона просмотров за два дня.
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Почему, несмотря на заверения новых властей Армении о дружбе с Россией, последние три с лишним месяца взаимоотношения стран развивались не слишком гладко?