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Ворон-уборщик: во Франции птица подбирает мусор за вкусное вознаграждение

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© РИА Новости .

Во французском парке Пюи дю Фу воронов научили собирать мусор. За маленькое вкусное вознаграждение они готовы собирать окурки, бумажки и другую мелочь.



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