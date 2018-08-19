Ворон-уборщик: во Франции птица подбирает мусор за вкусное вознаграждение

Во французском парке Пюи дю Фу воронов научили собирать мусор. За маленькое вкусное вознаграждение они готовы собирать окурки, бумажки и другую мелочь.
С начала сезона муссонов в текущем году в стране от наводнений, ливней и оползней погибли свыше 860 человек. В наибольшей степени от удара стихии пострадали семь штатов, среди которых больше всего жертв и самые масштабные разрушения зарегистрированы в Керале.
Белка и Стрелка - советские собаки-космонавты, совершившие космический полет на корабле "Спутник-5" 19 августа 1960 года. Смотрите на видео архивные кадры полета собак в космос.
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Берлин на переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Во время летно-тактических учений они пролетели восемь тысяч километров, совершили дозаправку в воздухе и условные пуски ракет.
IV этап кубка России по автогонкам в классе Mitjet состоялся на подмосковном автодроме в воскресенье 19 августа.
VI Международный открытый Кубок Абхазии по косики каратэ посвящен юбилею победы в Отечественной войне народа Абхазии.
В одном случае пассажир заказал в свой самолет отдельную еду - бутерброды, свежие овощи и фрукты, но ни к чему из этого не притронулся - еда предназначалась для его попугая.
Документальный фильм об истории успеха рэп-исполнителей из Владикавказа набрал более 1,3 миллиона просмотров за два дня.
Каждая новая неделя в школах Азербайджана теперь будет начинаться с исполнения государственного гимна.
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Около тысячи государственных служащих переехали из Шымкента в новый областной центр.
Снежный барс признан талисманом предстоящих III Всемирных игр кочевников, которые с 3 по 8 сентября пройдут на Иссык-Куле.
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Закон в Таджикистане запрещает иметь двух жен, но это мало кого останавливает: для девушек статус второй жены - пылкая любовь без надоедливой бытовухи, для женщин постарше - решение материальных проблем и спасение от одиночества.
Во время форума древних городов посол Узбекистана в России предложил Рязани стать побратимом Бухары.
Силы обороны Эстонии прекратили поиски выпущенной истребителем НАТО ракеты класса "воздух-воздух".
Документальный фильм об истории успеха рэп-исполнителей из Владикавказа набрал более 1,3 миллиона просмотров за два дня.
Каждая новая неделя в школах Азербайджана теперь будет начинаться с исполнения государственного гимна.
Почему, несмотря на заверения новых властей Армении о дружбе с Россией, последние три с лишним месяца взаимоотношения стран развивались не слишком гладко?