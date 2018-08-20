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"Кровавоя река": потоки ярко-красной жижи снял на видео американец

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© Youtube / ViralHog

В сети набирает популярность видео с "красной" или "кровавой рекой". Откуда она взялась?

В YouTube одним из пользователей было опубликовано видео с "кровавой" рекой в штате Джорджия, США. По словам автора ролика, потоки неизвестной ярко-красной жижи он снял за своим домом. По его мнению, это опасные химические отходы.

 



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