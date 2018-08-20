"Кровавоя река": потоки ярко-красной жижи снял на видео американец

В YouTube одним из пользователей было опубликовано видео с "кровавой" рекой в штате Джорджия, США. По словам автора ролика, потоки неизвестной ярко-красной жижи он снял за своим домом. По его мнению, это опасные химические отходы.
В сети набирает популярность видео с "красной" или "кровавой рекой". Откуда она взялась?
В YouTube одним из пользователей было опубликовано видео с "кровавой" рекой в штате Джорджия, США. По словам автора ролика, потоки неизвестной ярко-красной жижи он снял за своим домом. По его мнению, это опасные химические отходы.
Световое шоу в первый день IV Международного фестиваля фейерверков "Ростех" вечером 18 августа устроили пиротехники США, Италии, Болгарии и Австрии.
Президент России Владимир Путин станцевал с главой МИД Австрии Карин Кнайсль и произнес тост в честь ее бракосочетания с бизнесменом Вольфгангом Майлингером.
Во французском парке Пюи дю Фу воронов научили собирать мусор. За маленькое вкусное вознаграждение они готовы собирать окурки, бумажки и другую мелочь.
С начала сезона муссонов в текущем году в стране от наводнений, ливней и оползней погибли свыше 860 человек. В наибольшей степени от удара стихии пострадали семь штатов, среди которых больше всего жертв и самые масштабные разрушения зарегистрированы в Керале.
О том, какой ущерб нанесло наводнение, произошедшее 18 августа в Сухуме и Гулрыпшском районе, как люди справляются с последствиями стихии, и какая помощь им нужна, читайте в материале Sputnik Абхазия.
Заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Рашид Нургалиев 20 августа прибыл в Республику Абхазия с рабочим визитом.
На заседании суда в понедельник 20 августа было объявлено о том, что по требованию суда интересы подсудимого в дальнейшем будет представлять адвокат Сухумской городской коллегии адвокатов №1 Давид Каджая, которому было предоставлено 10 дней для ознакомления с материалами дела.
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В парламенте Литвы предложили провести военный парад в честь 100-летия восстановления армии.
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Роботы-полицейские из России могут поступить на службу в Узбекистан – машины будут патрулировать местность 24 часа в сутки.
Протестное мероприятие в День восстановления независимости Эстонской Республики собрало тысячи людей, приехавших на сотнях автомобилей.
Заслуженный артист Южной Осетии, участник легендарного ансамбля "Бонварнон" Георгий Гучмазов рассказал Sputnik о фестивале "Iron Rock".
Управление Россельхознадзора по Дагестану приняло решение вернуть несколько партий овощей и фруктов из Азербайджана.
Никол Пашинян в свое время выступил против конституционной реформы Сержа Саргсяна. Сегодня он повторяет действия предшественника, считает эксперт.