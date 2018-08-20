Посольство США в Турции обстреляли: кадры с места события

Из легкового автомобиля белого цвета, проезжавшего по бульвару Ататюрка, были произведены 4-5 выстрелов по посольству.
Пули попали в будку для полицейских, охраняющих дипмиссию. Пострадавших в результате инцидента нет.
Рано утром 20 августа неизвестные открыли огонь по американскому посольству в Анкаре.
Из легкового автомобиля белого цвета, проезжавшего по бульвару Ататюрка, были произведены 4-5 выстрелов по посольству.
Пули попали в будку для полицейских, охраняющих дипмиссию. Пострадавших в результате инцидента нет.
Вышедшая из берегов река Дгамшь разрушила мост в селе Джгерда, разделив село на две части.
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Световое шоу в первый день IV Международного фестиваля фейерверков "Ростех" вечером 18 августа устроили пиротехники США, Италии, Болгарии и Австрии.
Президент России Владимир Путин станцевал с главой МИД Австрии Карин Кнайсль и произнес тост в честь ее бракосочетания с бизнесменом Вольфгангом Майлингером.
Бывший министр иностранных дел и глава правительства республики Сергей Шамба в преддверии 10-летия признания Абхазии Российской Федерацией и 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов рассказал о становлении современной государственности страны и о том, какие трудности возникают на этом пути.
Турист из России умер на экскурсии в Рицинском национальном реликтовом парке в четверг 16 августа. Что стало причиной смерти мужчины, почему скорая помощь не подоспела, и как получилось, что на весь парк всего один медпункт, читайте в материале корреспондента Sputnik.
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Заслуженный артист Южной Осетии, участник легендарного ансамбля "Бонварнон" Георгий Гучмазов рассказал Sputnik о фестивале "Iron Rock".
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Протестное мероприятие в День восстановления независимости Эстонской Республики собрало тысячи людей, приехавших на сотнях автомобилей.
Заслуженный артист Южной Осетии, участник легендарного ансамбля "Бонварнон" Георгий Гучмазов рассказал Sputnik о фестивале "Iron Rock".
Управление Россельхознадзора по Дагестану приняло решение вернуть несколько партий овощей и фруктов из Азербайджана.
Никол Пашинян в свое время выступил против конституционной реформы Сержа Саргсяна. Сегодня он повторяет действия предшественника, считает эксперт.