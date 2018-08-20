Посольство США в Турции обстреляли: кадры с места события

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Сергей Шамба: мы можем решать все свои вопросы в союзе с Россией Бывший министр иностранных дел и глава правительства республики Сергей Шамба в преддверии 10-летия признания Абхазии Российской Федерацией и 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов рассказал о становлении современной государственности страны и о том, какие трудности возникают на этом пути. 62

Поехать на Рицу и умереть, или Спасение отдыхающих - дело рук самих отдыхающих Турист из России умер на экскурсии в Рицинском национальном реликтовом парке в четверг 16 августа. Что стало причиной смерти мужчины, почему скорая помощь не подоспела, и как получилось, что на весь парк всего один медпункт, читайте в материале корреспондента Sputnik. 62