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Посольство США в Турции обстреляли: кадры с места события

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© RUPTLY.

Рано утром 20 августа неизвестные открыли огонь по американскому посольству в Анкаре.

Из легкового автомобиля белого цвета, проезжавшего по бульвару Ататюрка, были произведены 4-5 выстрелов по посольству.

Пули попали в будку для полицейских, охраняющих дипмиссию. Пострадавших в результате инцидента нет.



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