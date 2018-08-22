Авиашоу на форуме "Армия-2018"

О том, насколько плодотворно развиваются экономические отношения между Абхазией и Россией за 10 лет признания независимости республики и в каких вопросах еще предстоит найти точки соприкосновения, говорили на круглом столе в Сухуме в рамках конференции "10 лет признания: итоги и перспективы".

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