Авиашоу на форуме "Армия-2018"

Посетители форума могли наблюдать выступления знаменитых российских авиационных групп высшего пилотажа "Стрижи" и "Русские витязи", а также гостей "Армии-2018" — авиационной группы высшего пилотажа из КНР "Первое августа".
В форуме принимают участие 1,5 тысячи предприятий и организаций из 18 государств.
Международный военно-технический форум "Армия-2018" объединяет страны-участницы в борьбе с терроризмом, являясь площадкой для их общения и обмена опытом, считает заместитель министра обороны России, генерал-полковник Александр Фомин.