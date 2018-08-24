Нападение на полицейских в Москве: кадры перестрелки

Стрельбу по полицейским в центре Москвы открыл 31-летний уроженец Кабардино-Балкарии. Причины его нападения пока неизвестны.
Накануне вечером мужчина открыл стрельбу по двум полицейским в переулке Сивцев Вражек, ранив одного из сотрудников МВД. Полицейские применили оружие и обезоружили нападавшего, после чего доставили его в больницу с ранением.
Стрельбу по полицейским в центре Москвы открыл 31-летний уроженец Кабардино-Балкарии. Причины его нападения пока неизвестны.
Представители туристической индустрии республики и МВД Абхазии в пресс-центре Sputnik рассказали том, как в республике борются с мошенниками и как помогают обманутым туристам.
В подмосковном Алабино прошел форум "Армия - 2018".
Аппарат способен выдержать нагрузку до 220 кг и развить скорость до 70 км/ч. За два года Дели Джао тестировал летающий скутер более 1500 раз.
На презентации концерна "Калашников" в рамках IV Международного военно-технического форума "Армия-2018" в КВЦ "Патриот" посетители были приятно удивлены разнообразием представленных новинок.
Более 20 спасателей со всего Северного Кавказа ищут группу альпинистов в Ирафском районе Северной Осетии.
Между Минеральными Водами и Баку может быть запущен скоростной поезд "Ласточка". Время в пути составит 4,5 часа.
Сотрудники международного аэропорта "Звартноц" в Ереване обнаружили посылку с оружием и боеприпасами.
Жителю Казахстана, который ищет своего брата-близнеца, поступают звонки со всей страны: люди утверждают, что видели похожего на него человека.
Пловцы из Кыргызстана, Казахстана и США переплывут Иссык-Куль по маршруту, описанному в легенде о скакуне Тору-Айгыре.
Житель Гродно сумел вырастить на своем приусадебном участке гигантскую тыкву, вес которой составляет около 400 килограммов.
По мнению военного ведомства Латвии, уровень угрозы для страны сейчас такой, что "только военными средствами оборона государства невозможна".
Министерство обороны Литвы подписало контракт со шведской компанией Saab на приобретение нового типа ракет и приборов ночного видения BORC.
На юге Молдовы эпидемия кори приобрела такие масштабы, что власти собираются отменить праздничные линейки в школах 1 сентября.
КЧС Таджикистана ждет от российской стороны специальное оборудование и помощь в подготовке спасателей.
В YouTube появилось видео с мальчиком-африканцем, который поет песню на узбекском языке.
Власти Таллинна предлагают облагать специальным налогом всех туристов, останавливающихся в гостиницах эстонской столицы.
Более 20 спасателей со всего Северного Кавказа ищут группу альпинистов в Ирафском районе Северной Осетии.
Между Минеральными Водами и Баку может быть запущен скоростной поезд "Ласточка". Время в пути составит 4,5 часа.
Сотрудники международного аэропорта "Звартноц" в Ереване обнаружили посылку с оружием и боеприпасами.