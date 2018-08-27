На весы становись: как в лондонском зоопарке проверяют благополучие животных

Каждый год в лондонском зоопарке проводится тотальный медосмотр животных.
Чтобы убедить обитателей зоопарка пройти процедуру измерения размера и веса, смотрителям приходится прибегать к различным уловкам. Лучше всего работает еда и корм.
Взвешивание зверей лондонском зоопарке - от могучего тигра до крошечных сурикатов и гигантской западноафриканской улитки стало традиционным способом мониторинга благополучия животных.
Каждый год в лондонском зоопарке проводится тотальный медосмотр животных.
Чтобы убедить обитателей зоопарка пройти процедуру измерения размера и веса, смотрителям приходится прибегать к различным уловкам. Лучше всего работает еда и корм.
В День 10-летия признания независимости Абхазии Россией на площади Сергея Багапш в Сухуме открылась выставка сельхозпродукции, в которой приняли участие представители всех районов республики.
Два амурских леопарда родились в сафари-парке "Тайган". Один из них черный - такие здесь еще не рождались.
Российская Федерация признала независимость Республики Абхазия 26 августа 2008 года.
Видео с двумя крысами, проводящими досуг за чтением модных журналов, взорвало сеть. Смотрите, как надо отдыхать, если, конечно, не боитесь крыс.
Концерт был посвящен десятилетию международного признания независимости Абхазии.
Новые ограничения предполагают прекращение любой помощи России со стороны Соединенных Штатов, кроме срочной гуманитарной помощи.
Новый Афон, Гагра, поселок Цандрипш, село Алахадзы и Пицунда попали в пятерку курортов Абхазии, популярных для бюджетного отдыха в сентябре.
Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов поздравил президента и народ Абхазии с 10-й годовщиной признания независимости республики.
В Управление образования Баку обращаются сотни родителей с просьбой выделить им места в первых классах русского сектора, но мест не хватает.
В Армении водители маршруток жалуются на кабальные условия работы. Замглавы Минтранса отправился в Армавир, чтобы ознакомиться с ситуацией.
Лингвисты рассказали, сколько правил правописания будет в новом казахстанском алфавите на основе латинской графики.
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По обычаю после свадебных клятв молодожены выпивают по бокалу шампанского, однако в Риге придется создавать новую традицию.
Население Литвы за годы независимости сократилось на треть. И люди продолжают уезжать. В Прибалтике уверены, что Россия коварно воспользуется этим.
Республика Молдова отмечает сегодня годовщину своей независимости. Sputnik вспомнил о разных этапах молдавской государственности, берущей начало в XIV веке.
В Истринском районе Подмосковья ротвейлер напал на 11-летнюю девочку, на помощь ребенку бросились строители-мигранты из Таджикистана.
Спиртное и сигареты в Узбекистане запретили продавать на расстоянии 200 метров от школ, спортивных секций и религиозных учреждений.
Экс-президент Эстонии предложил дать штаб-квартире НАТО имя Джона Маккейна, чтобы выразить уважение к "защитникам свободы".
Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов поздравил президента и народ Абхазии с 10-й годовщиной признания независимости республики.
В Управление образования Баку обращаются сотни родителей с просьбой выделить им места в первых классах русского сектора, но мест не хватает.
В Армении водители маршруток жалуются на кабальные условия работы. Замглавы Минтранса отправился в Армавир, чтобы ознакомиться с ситуацией.