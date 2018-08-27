На весы становись: как в лондонском зоопарке проверяют благополучие животных

Взвешивание зверей лондонском зоопарке - от могучего тигра до крошечных сурикатов и гигантской западноафриканской улитки стало традиционным способом мониторинга благополучия животных.

Каждый год в лондонском зоопарке проводится тотальный медосмотр животных.

Чтобы убедить обитателей зоопарка пройти процедуру измерения размера и веса, смотрителям приходится прибегать к различным уловкам. Лучше всего работает еда и корм.