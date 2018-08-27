14:26 27 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD67.40
  • EUR78.23
Поиск
Видео

На весы становись: как в лондонском зоопарке проверяют благополучие животных

Получить короткую ссылку
485 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© RUPTLY.

Взвешивание зверей лондонском зоопарке - от могучего тигра до крошечных сурикатов и гигантской западноафриканской улитки стало традиционным способом мониторинга благополучия животных.

Каждый год в лондонском зоопарке проводится тотальный медосмотр животных.

Чтобы убедить обитателей зоопарка пройти процедуру измерения размера и веса, смотрителям приходится прибегать к различным уловкам. Лучше всего работает еда и корм.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Молодожены с бокалами шампанского
    Не время пить шампанское

    По обычаю после свадебных клятв молодожены выпивают по бокалу шампанского, однако в Риге придется создавать новую традицию.

  • Демонстрация военной техники НАТО в Вильнюсе
    Северный отток

    Население Литвы за годы независимости сократилось на треть. И люди продолжают уезжать. В Прибалтике уверены, что Россия коварно воспользуется этим.

  • Флаг Республики Молдова
    Взгляд в историю

    Республика Молдова отмечает сегодня годовщину своей независимости. Sputnik вспомнил о разных этапах молдавской государственности, берущей начало в XIV веке.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Ликование в Сухуме
Абхазская мечта: Международное признание независимости республики
Взвешивание животных в лондонском зоопарке
На весы становись: как в лондонском зоопарке проверяют благополучие животных
Доминирующие языки
На каких языках говорит мир

Соцсети

Sputnikabkhazia