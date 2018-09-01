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"Акустика" в Эшере: как в школе имени Ардзинба встретили 1 сентября

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© Sputnik / Илона Хварцкия Сария Кварацхнлия

Шесть учеников пошли в 2018 году в первый класс в Эшерской средней школе имени Владислава Ардзинба.

1 сентября в Эшерской школе началось триумфальным прибытием учеников на школьном автобусе. Дети с цветами быстро выходят из автобуса и направляются навстречу учителям.

Начинается торжественная линейка. Из-за неполадок с электричеством пришлось отказаться от музыки и колонок. Но песни на абхазском все равно прозвучали. Приглашенный гость Герман Хашиг вживую исполнил две песни "Ашәа узысҳәоит Аԥсынра" и "Мамзышьха".

Вскоре продекламировать стихи смогли и первоклашки. К празднику они готовились вместе с мамами и первой учительницей с конца августа.

После стихов и поздравительных речей прозвучал первый звонок, ученики и учителя разошлись по классам.

В 2018 году в Эшерскую среднюю школу имени Ардзинба поступили шесть учеников. Всего здесь обучается чуть больше 70 человек.

Теги:
День знаний, Абхазия


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