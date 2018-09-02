Вода, бумага, дерево: как плести из бумажной лозы

Финансист Инна Салакая плетет изделия из бумажной лозы, накручивая на спицу несколько слоев газетной бумаги, мастерица Инна Салакая получает готовую бумажную лозу. После этого, лоза проходит стадию окрашивания. В отличие от деревянных прутьев, бумажная лоза в цветах не имеет ограничений.

"Процесс создания бумаги мы возвращаем вспять, она опять превращается в дерево. Скрученную бумагу в несколько слоев невозможно порвать, материал получается прочным. Все материалы, которые я использую в работе, безопасны и предназначены для дерева", — рассказала Инна.

Прутья должны высохнуть после покраски, но приступая к стадии плетения, мастерица увлажняет водой готовые прутья. После очередной сушки изделие покрывается влагостойким лаком, который защищает работу от внешних повреждений. Каждое изделие занимает от трех до пяти дней.