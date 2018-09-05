Самолет МЧС России доставил в Сирию 34 тонны гумпомощи

В составе груза – продукты питания, посуда, палатки, одеяла для нуждающихся местных жителей и беженцев.
Концерт Государственного ансамбля народного танца "Ингушетия" пройдет в Абхазской государственной филармонии 5 сентября.
Турист заметил медведя "танцующего" с деревом в канадском лесу и успел заснять четвероногого танцора.
Почти 900 тысяч транспортных средства проехали по Крымскому мосту в августе.
Летний курортный сезон подходит к концу, несмотря на то, что туроператоры жалуются на низкое количество туристов в 2018 году, отдыхающие все же приезжают на курорты Абхазии. А что их сюда влечет, смотрите в видео Sputnik.
Благотворительная общественная организация "Киараз" провела к началу учебного года акцию по сбору средств для детей из малоимущих семей.
В августе 2018 года на дорогах Абхазии оштрафовали 280 водителей за езду в нетрезвом состоянии и составили более 4,5 тысяч протоколов за нарушение правил дорожного движения.
Государственный ансамбль народного танца "Ингушетия" выступит с концертом в Абхазской государственной филармонии в рамках Дней культуры Ингушетии в Абхазии 5 сентября.
Российский боксер Мурат Гассиев занял шестое место в августовском рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе.
Как Бакинский олимпийский стадион готовится принять матчи Лиги наций, смотрите на видео Sputnik Азербайджан.
Полиция Армении выяснила, что в Ереване проживают люди, у которых одинаковые имена, фамилии, отчества, а также годы и дни рождения.
Одна из старейших школ Кызылорды приняла в новом учебном году 624 первоклассника и сформировала 21 первый класс.
В Кырчыне, где проходят культурные мероприятия в рамках III Всемирных игр кочевников, обокрали британского военного атташе.
Около 500 тонн арбузов планируют собрать в Беларуси в этом году – это стало возможным благодаря изменению климата.
Рижская мэрия прикрыла полуразвалившуюся лестницу на Вантовом мосту сеткой с символикой столетия Латвии. Бюро столетия Латвии недовольно.
Таможенная служба Литвы сообщила о временном закрытии ряда контрольно-пропускных пунктов со стороны Калининградской области.
Глава правительства Молдовы проинспектировал одну из кишиневских больниц. Увиденное в VIP-палате потрясло премьера.
Археологи Таджикистана обнаружили древний город в 85-ти километрах к югу от Душанбе - находка может относиться к периоду Кушанского царства.
Новый главный тренер сборной Узбекистана по футболу Эктор Купер рассказал о подготовке к предстоящему товарищескому матчу с Сирией.
В Эстонии задержали офицера Сил обороны и его отца по подозрению в передаче секретной информации Генштабу России.
Российский боксер Мурат Гассиев занял шестое место в августовском рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе.
Как Бакинский олимпийский стадион готовится принять матчи Лиги наций, смотрите на видео Sputnik Азербайджан.
Полиция Армении выяснила, что в Ереване проживают люди, у которых одинаковые имена, фамилии, отчества, а также годы и дни рождения.