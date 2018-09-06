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Оцените, как ингушка поет на абхазском: это очень круто

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© Sputnik / Илона Хварцкия Асмат Цвижба

Концерт творческих коллективов Ингушетии прошел в Абхазской государственной филармонии в среду, 5 сентября.

На концерте артисты познакомили зрителя с историей республики через национальные танцы и песни.

С  ингушской лезгинкой и историей про подвиги нартов на сцене выступил Государственный танцевальный ансамбль "Ингушетия". Артисты на сцене рассказали о характере ингушского народа через плавные движения девушек и ловкие трюки танцоров.

Выучить абхазский, спеть на нем: чем удивили ингуши абхазского зрителя>>

Ингушские певцы воспевали в песнях родину и даже спели на абхазском. Певица Бэлла Базоркина исполнила народную абхазскую песню "Азамат", чем приятно удивила зрителей.

Закончился вечер национальной ингушской лезгинкой в танце "Праздничный" и выступлением доулистов ансамбля.



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