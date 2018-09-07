"Диверсанты" обезврежены, заложники спасены: российские учения в Средиземном море

На совместных учениях бойцы группировки ВМФ и ВКС России отработали зачистку побережья для высадки десанта и провели операцию по защите от подводного минирования.
В учениях задействованы 26 кораблей, в том числе две подлодки, а также авиация.
В Средиземном море российский спецназ обезвредил "диверсантов" и освободил заложников.
На совместных учениях бойцы группировки ВМФ и ВКС России отработали зачистку побережья для высадки десанта и провели операцию по защите от подводного минирования.
В учениях задействованы 26 кораблей, в том числе две подлодки, а также авиация.
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Стремление к красоте присуще любому человеку. Но иногда выражение «нет предела совершенству» обретает несколько пугающий смысл. Порой пытаясь удивить клиентов и придумать что-то новое в области красоты, дизайнеры в своих фантазиях уносятся крайне далеко.
"Привидения" храма святого Георгия в чешском селе Лукова привлекают толпы туристов.
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба 4 сентября прибыл с официальным визитом в Сирийскую Арабскую Республику.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба 4 сентября прибыл с официальным визитом в Сирию.
Глава администрации Галского района, ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, кавалер ордена Леона Тимур Надарая в год 25-летия со дня Победы в Отечественной войне и 10-летия международного признания республики Россией рассказал о том, какой путь прошла Абхазия и что нужно для стабильного развития.
Чемпионат Новосибирска по футболу, в котором клуб "Гудаута" занял первое место, проходил с 15 мая по 2 сентября 2018 года.
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В Баку добровольцы взобрались на конструкцию из стекла и металла около Старого города и спустили трех котят беспокоящейся маме-кошке.
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Министерство иностранных дел Казахстана проверяет информацию о том, что работник посольства сел пьяным за руль автомобиля в Литве.
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До Нового года и Рождества еще несколько месяцев, но Таллинн уже начал искать самую красивую ель, которую установят на Ратушной площади.
В Южную Осетию прибудет одна из самых почитаемых икон России — мироточащая икона Божьей Матери "Семистрельная".
В Баку добровольцы взобрались на конструкцию из стекла и металла около Старого города и спустили трех котят беспокоящейся маме-кошке.
Между Арменией и Россией не может быть какой-либо напряженности в отношениях, заявил президент республики Армен Саркисян.