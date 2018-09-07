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"Диверсанты" обезврежены, заложники спасены: российские учения в Средиземном море

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В Средиземном море российский спецназ обезвредил "диверсантов" и освободил заложников.

На совместных учениях бойцы группировки ВМФ и ВКС России отработали зачистку побережья для высадки десанта и провели операцию по защите от подводного минирования.

В учениях задействованы 26 кораблей, в том числе две подлодки, а также авиация.



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