Деревянные палки и философия: смотрите, как в Абхазии самураев готовят к «войне»

Международный семинар по айкидо прошел в Абхазии в субботу 8 сентября.

Международный семинар по айкидо и киндзюцу прошел в Сухуме в субботу 8 сентября.

Первая часть семинара была посвящена технике освоения меча – киндзюцу. Президент Санкт-Петербургской федерации айкидо Андрей Марьенков объяснил собравшимся главные принципы владения мечом – правильная позиция, положение рук и четкий взгляд на противника.

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После подробной инструкции, участники мастер-класса перешли к упражнениям с "мечом". Парни и девушки попарно осваивали новые приемы и техники.

Во второй части участники перешли к боевым упражнениям. Тренер показал на собственном приеме технику атаки и нападения на противника в айкидо и указал на более распространенные ошибки новичков. Все сказанное было тотчас освоено на учениках.