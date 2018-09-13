Фермеры из ЮАР переезжают в Россию: что ищут южане в северной стране

Представители народности ЮАР, буры-африканеры в поисках нового места жительства побывали в Бабынинском районе Калужской области. Фермеры планирую инвестировать в сельское хозяйство.

Калужская область – второй регион, где они побывали. До этого знакомились с Подмосковьем. А далее планируют посетить Краснодарский край, Минеральные Воды и Ставрополье, после чего решат, куда переезжать, передает Вести.RU.

Главные критерии выбора для буров — это условия ведения сельского хозяйства и толерантность населения по отношению к переселенцам.

Буров-африканеров не пугает перспектива переселения в далекую северную страну. У них в исторической памяти заложен дух освоения новых земель.

"В нас дух пионерский. Наши предки приплыли в свое время в Африку. И это часть нашей личности", — сообщил Леон Детуэй.

Гости из ЮАР побывали и в местном храме. В этой православной церкви их поразила акустика.

"Именно в Россию, потому что это самая большая страна, потому что здесь живут сто разных народностей. Здесь большой опыт, как можно мирно соседствовать, жить", — объяснил Йоханесс Детуэй, выбор семьи.