"Естественный" отбор: как определили лучших на выставке собак в Сухуме

В сентябре каждого года в Сухуме проходит выставка охотничьих собак, в которой принимают участие десятки людей и их питомцы.

Организаторы выставки зарегистрировали участников, предварительно оформив все необходимые бумаги. Эксперты разбили их на группы и отдали команду на построение. Кабели и суки оценивались отдельно. Всех претендентов на победу разбили на три возрастные группы.

Судьи тщательно осмотрели зубы, телосложение и состояние шерсти собак, используя сугубо профессиональные термины.

Показ легавых: выставка охотничьих собак прошла в Сухуме>>

"Правильное телосложение, интересная голова с хорошим глазом. Интересная линия верха. Шея немного коротковатая. В принципе, колодка (корпус-ред.) у нее хорошая. Рычаги тоже без особых замечаний. "Отлично", — оценил одного из претендентов эксперт Сергей Матвеев. По такому же принципу отбор прошли и остальные "лохматые" охотники.

По словам председателя Общества рыболовов и охотников Абхазии Хаджарата Квициния, собак без родословной на выставку не допускают. Он также отметил, что в республике хорошее поголовье охотничьих собак, и молодежь проявляет большой интерес к их разведению и к выставкам.

Всего в выставке собак в Сухуме приняло участие больше 30 охотников и их питомцев.