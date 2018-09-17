15:46 17 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.20
  • EUR79.36
Поиск
Видео

"ВОСТОК-2018": как части ПВО запустили на дежурство на Дальнем Востоке

Получить короткую ссылку
3 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
Минобороны России

В период с 11 по 17 сентября в РФ на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России, прилегающих акваториях Тихого океана прошли маневры войск "Восток-2018".

В них приняли участие около 300 тысяч военнослужащих, более 1 тысяч самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Последствия разгула стихии: Ураган Флоренс накрыл восточное побережье США
Подразделения ПВО в рамках маневров ВОСТОК-2018 заступили на дежурство в новых позиционных районах на Дальнем Востоке
"ВОСТОК-2018": как части ПВО запустили на дежурство на Дальнем Востоке
Самые распространенные языки мира
Какой язык учить: инфографика поможет сделать правильный выбор

Соцсети

Sputnikabkhazia