"ВОСТОК-2018": как части ПВО запустили на дежурство на Дальнем Востоке

В них приняли участие около 300 тысяч военнослужащих, более 1 тысяч самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.
В период с 11 по 17 сентября в РФ на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России, прилегающих акваториях Тихого океана прошли маневры войск "Восток-2018".
В них приняли участие около 300 тысяч военнослужащих, более 1 тысяч самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.
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Масштабные военные учения "Восток-2018" проходят в России с 11 по 17 сентября на территории Центрального и Восточного военных округов.
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Путешественник из России поделился со Sputnik увиденным в Южной Осетии и рассказал о туристическом потенциале республики.
Переход к расчетам в нацвалютах труден: азербайджанскому бизнесу невыгодно экспортировать свою продукцию за турецкие лиры
По данным силовиков, Yerevan.today одна из первых опубликовала прослушку телефонного разговора между главами СНБ и следственной службы Армении