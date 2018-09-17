"ВОСТОК-2018": как части ПВО запустили на дежурство на Дальнем Востоке

В период с 11 по 17 сентября в РФ на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России, прилегающих акваториях Тихого океана прошли маневры войск "Восток-2018".

В них приняли участие около 300 тысяч военнослужащих, более 1 тысяч самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.