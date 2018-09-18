Брифинг Минобороны России по поводу пропавшего у берегов Сирии Ил-20

Четыре израильских F-16 наносили ракетные удары в непосредственной близости от заходившего на посадку российского судна, чем поставили его под удар. На борту находились 15 российских военнослужащих, все они погибли.

Израильские военные преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся у Сирии, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он также отметил, что Израиль не предупредил российское командование о планируемой операции. "По горячей линии уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону", — рассказал Конашенков.

В понедельник, 17 сентября, около 23:00 часов пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. Официальный представитель Минобороны РФ сделал заявление, в котором подчеркнул, что "израильские летчики, прикрываясь Ил-20, подставили его под удар сирийских ПВО.