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Путин попробовал себя в стрельбе из снайперской винтовки

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Cпециалисты стрелкового центра концерна "Калашников" в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке продемонстрировали Путину два экспериментальных образца винтовок.

Президент России Владимир Путин посетил стрелковый центр концерна "Калашников" в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке и пострелял из винтовки, сообщает РИА Новости.

После осмотра стрелковой галереи президент пять раз выстрелил из винтовки СВЧ-308 по мишени с расстояния 600 метров и несколько раз попал в цель.

На экспозиции "Калашникова" также представлены предназначенный для ОМОН Росгвардии комплекс "Стена", бронемашина "Астейс" с боевым модулем, электромобиль и электромотоциклы, снегоходы, багги, а также макеты беспилотников Zala и судов различного назначения, включая скоростную "Комету".



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