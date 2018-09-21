Памятник поехал: энтузиасты показали, как работает легендарный танк Абхазии

Первый трофейный танк, захваченный абхазской армией во время Отечественной войны народа Абхазии, до недавнего времени стоял на постаменте в бывшей танковой части.

Недалеко от реки Гумиста, где 25 лет назад проходила линия фронта, стоит легендарный танк – первый трофей абхазских бойцов. Группа энтузиастов "вернула к жизни" танк Т-55М.

Несмотря на то, что танк простоял в заброшенной части с 2009 года, и на нем следы былых сражений, он все еще остается грозной силой. Боевую машину вернула к жизни группа энтузиастов во главе с Алхасом Тания. Работа по восстановлению танка началась еще полгода назад, и совсем недавно удалось его завести.

Съемочной группе Sputnik не терпелось увидеть, как танк, который стал частью истории, заведут. Перед этим ребята долили воды в радиатор, который во время войны получил пробоину, после нескольких попыток завести машину поднялся черный дым над "01".

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Танк Т-55М прошел всю войну под позывным "01", и за все время ни один из членов его экипажа не погиб в боестолкновениях.