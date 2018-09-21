15:07 21 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.25
  • EUR78.08
Поиск
Видео

Памятник поехал: энтузиасты показали, как работает легендарный танк Абхазии

Получить короткую ссылку
8020

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik / Томас Тхайцук Бадрак Авидзба

Первый трофейный танк, захваченный абхазской армией во время Отечественной войны народа Абхазии, до недавнего времени стоял на постаменте в бывшей танковой части.

Недалеко от реки Гумиста, где 25 лет назад проходила линия фронта, стоит легендарный танк – первый трофей абхазских бойцов. Группа энтузиастов "вернула к жизни" танк Т-55М.

Несмотря на то, что танк простоял в заброшенной части с 2009 года, и на нем следы былых сражений, он все еще остается грозной силой. Боевую машину вернула к жизни группа энтузиастов во главе с Алхасом Тания. Работа по восстановлению танка началась еще полгода назад, и совсем недавно удалось его завести.

Съемочной группе Sputnik не терпелось увидеть, как танк, который стал частью истории, заведут. Перед этим ребята долили воды в радиатор, который во время войны получил пробоину, после нескольких попыток завести машину поднялся черный дым над "01".

"Поступь командора": как памятник в Абхазии сошел с пьедестала>>

Танк Т-55М прошел всю войну под позывным "01", и за все время ни один из членов его экипажа не погиб в боестолкновениях.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис
    Беженцы или деньги

    У Латвии есть выбор - либо принимать у себя беженцев, либо платить в общую казну Евросоюза за их содержание в других странах в общую казну Евросоюза

  • Отопительный сезон
    Вильнюс не согреют

    Отопительные системы большинства жилых домов столицы Литвы к зиме не готовы. Похолодания ждут уже в начале октября

  • Пресс-конференция президента Республики Молдова И.Додона
    Молдова зовет

    В Кишиневе проходит молдавско-российский экономический форум. Московская делегация представляет более двадцати отраслей экономики - от туризма до информационных технологий.

  • Российско-таджикские учения, архивное фото
    Учения на афранской границе

    В Согде Таджикистан и Узбекистан проводят совместные учения с применением тяжелой техники и авиации. Главная цель - укрепление границы с Афганистаном

  • Тошшаҳартрансхизмат вводит форму для водителей
    В автобус как на подиум

    Дизайнеры переоденут кондукторов и водителей ташкентского общественного транспорта. Новая форма будет "скромной, современной, приятных тонов"

  • Флаг с логотипом Danske Bank
    Грязные деньги Danske Bank

    Обслуживание "грязных русских денег" составляло малую часть подозрительных операций эстонского филиала Danske Bank. Большая доля сомнительных денег связана с самой Эстонией

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Самые красивые библиотеки мира
Как памятник в Абхазии сошел с пьедестала
Памятник поехал: энтузиасты показали, как работает легендарный танк Абхазии
Альтернатива дорогим лекарствам
Дешево и эффективно: альтернатива дорогим лекарствам

Соцсети

Sputnikabkhazia