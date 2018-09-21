Челябинский супергерой: чистомен спасает землю от мусора

Супергерой скрывает свое лицо за маской, но он нем знает уже весь Урал. Неизвестный в маске увозит десятки мешков с пластиковыми бутылками, старой арматурой и одеждой. Чистомен ликвидирует несанкционированные мусорные свалки в Челябинской области и планирует провести подобные акции в других городах по всей стране.
Сухумские часы запустили в тестовом режиме вечером 20 сентября.
Первый трофейный танк, захваченный абхазской армией во время Отечественной войны народа Абхазии, до недавнего времени стоял на постаменте в бывшей танковой части.
Первенство Абхазии по практической стрельбе из ручного стрелкового оружия прошло в селе Ачадара Сухумского района в четверг 20 сентября.
Экологи рассказали, что паутину сплели пауки-тетрагнатиды, они не представляют опасности для человека и, вероятно, в скором времени будут уничтожены птицами.
16 сентября 1993 года абхазские войска пошли в наступление на Сухум, оккупированный грузинскими формированиями. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона Тимур Дзыба в беседе с ведущим радио Sputnik вспомнил, как это было.
Мастера-часовщики еще восстанавливают колокол башенных часов в Сухуме, но уже в воскресенье жители столицы смогут услышать бой курантов
Досрочным освобождением Валетино обязан студентам, заново изучившим его дело и доказавшим его непричастность.
Южная Осетия представит свою продукцию на Ялтинском экономическом форуме-2019. Сегодня республика поставляет туда минеральную воду, но хочет большего
Бакинский государственный университет попал в репутационный рейтинг RUR Reputation World University Ranking. Учитывались репутация университета в области преподавания и в области исследований
Премьер-министр Никол Пашинян с дочерьми пришел на "час селфи", организованный ко Дню независимости Армении. Полтора часа горожане ходили за ним в надежде на фото
В Казахстане все готово для первой процедуры химической кастрации педофила. На нее выделено 9,5 миллиона тенге или 27 тысяч долларов в год
Нового главу Верховного суда изберут 22 сентября.
В Белоруссии обсуждают административную реформу: вместо районов создать волости, сельсоветы упразднить
Как министр иностранных дел Латвии получил от Папы Римского графский титул, какой Папа извинился за жестокость христианизации и как пострадала от конкордата с Ватиканом православная церковь
При вспышках АЧС лучше не покупать ни животных, ни мясо в странах, где распространяется заболевание. Но Литва смогла договориться об экспорте свинины с Украиной
Российским бизнесменам нужны гарантии, чтобы инвестировать в Молдову, заявил сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров. Пока все гарантии в руках президента Додона
Таджикский крестьянин зарабатывает 50 долларов в месяц. Общий долг работодателей по зарплате достиг в Таджикистане 2,5 миллиона долларов
В работе процессингового центра национальной авиакомпании "Узбекские авиалинии случился сбой. Есть проблемы с проведением оплаты банковскими картами.
В Эстонии 32-летний Евгений Славин осужден за сбор данных для российской разведки. Он фотографировал место, где когда-нибудь возможно будет построен аэродром НАТО.
Южная Осетия представит свою продукцию на Ялтинском экономическом форуме-2019. Сегодня республика поставляет туда минеральную воду, но хочет большего
Бакинский государственный университет попал в репутационный рейтинг RUR Reputation World University Ranking. Учитывались репутация университета в области преподавания и в области исследований
Премьер-министр Никол Пашинян с дочерьми пришел на "час селфи", организованный ко Дню независимости Армении. Полтора часа горожане ходили за ним в надежде на фото