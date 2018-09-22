Глазами жертвы: теракт на военном параде в Иране

Супергерой скрывает свое лицо за маской, но он нем знает уже весь Урал. Неизвестный в маске увозит десятки мешков с пластиковыми бутылками, старой арматурой и одеждой. Чистомен ликвидирует несанкционированные мусорные свалки в Челябинской области и планирует провести подобные акции в других городах по всей стране.