Глазами жертвы: теракт на военном параде в Иране

Неизвестные открыли огонь в разгар мероприятия. По данным местных СМИ, ответственность за теракт взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая связи с Саудовской Аравией.
По меньшей мере, 11 человек погибли, более 20 получили ранения во время военного парада в иранском городе Ахваз утром 22 сентября.
Неизвестные открыли огонь в разгар мероприятия. По данным местных СМИ, ответственность за теракт взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая связи с Саудовской Аравией.
Торжественный военный парад в честь 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии пройдет в Сухуме 30 сентября 2018 года.
Сухумские часы запустили в тестовом режиме вечером 20 сентября.
Супергерой скрывает свое лицо за маской, но он нем знает уже весь Урал. Неизвестный в маске увозит десятки мешков с пластиковыми бутылками, старой арматурой и одеждой. Чистомен ликвидирует несанкционированные мусорные свалки в Челябинской области и планирует провести подобные акции в других городах по всей стране.
Первый трофейный танк, захваченный абхазской армией во время Отечественной войны народа Абхазии, до недавнего времени стоял на постаменте в бывшей танковой части.
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Южная Осетия представит свою продукцию на Ялтинском экономическом форуме-2019. Сегодня республика поставляет туда минеральную воду, но хочет большего
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Премьер-министр Никол Пашинян с дочерьми пришел на "час селфи", организованный ко Дню независимости Армении. Полтора часа горожане ходили за ним в надежде на фото