Тонны мертвой рыбы выбросило на берег реки в Турции

Природа преподнесла жителям Турции странный и пугающий "сюрприз". Они обнаружили целые поля мертвой рыбы на берегу реки Аси.

Что это — экологическая катастрофа или последствия изменения климата? Причина мора рыбы пока неизвестна. По одной из версий это отравление.

Специалисты разбираются с причинами бедствия, местным жителям только остается поражаться печальным зрелищем.