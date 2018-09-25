Тонны мертвой рыбы выбросило на берег реки в Турции

Что это — экологическая катастрофа или последствия изменения климата? Причина мора рыбы пока неизвестна. По одной из версий это отравление.
Специалисты разбираются с причинами бедствия, местным жителям только остается поражаться печальным зрелищем.
Природа преподнесла жителям Турции странный и пугающий "сюрприз". Они обнаружили целые поля мертвой рыбы на берегу реки Аси.
Что это — экологическая катастрофа или последствия изменения климата? Причина мора рыбы пока неизвестна. По одной из версий это отравление.
Специалисты разбираются с причинами бедствия, местным жителям только остается поражаться печальным зрелищем.
В рамках проекта "Шедевры московской сцены" на сцене Русского драматического театра предстал спектакль Сергея Голомазова "Три высокие женщины".
В Мюнхене проходит самый большой в мире праздник пива Октоберфест.
Сухумские куранты забили после года затишья в воскресенье 23 августа.
Гонки среди такс прошли в Вашингтоне в седьмой раз.
Президент вручил медали "За Победу" родственникам Владислава Ардзинба, Сергея Багапш, Султана Сосналиева, Сергея Дбар, Мушни Хварцкия, Владимира Аршба, Гиви Агрба.
Группа ученых из Венгрии и США проведет исследование субтропических лесов Абхазии с 25 по 29 сентября.
В пункт пропуска мужчина приехал на своем автомобиле, при прохождении контроля пограничники установили, что у него нет действительного паспорта.
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Глава Союза свободных потребителей рассказал о масштабах контрабанды алкоголя в Азербайджане и о том, чем поможет потребителям система отслеживания Track and Trace
Один человек погиб в результате взрыва кислородного баллона в медцентре "Сурб Григор Лусаворич"
Компании, конечным бенефициаром которых является Тимур Турлов, выкупили весь объем акций, размещенный банком в период IPO
В социальных сетях выложены купюры номиналом 300 сомов с изображением писателя Чингиза Айтматова. Оказалось - фальшивка, в обороте Нацбанка такой купюры нет
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В Сейм подан законопроект, согласно которому подрядчиков на стратегических объектах должна проверять служба нацбезопасности. В зоне риска оказалась компания NUKEM - дочка "Росатома"
Спикер парламента Андриан Канду в качестве главы государства подпишет во вторник декреты о назначении двух министров.
В Таджикистане запретят обрезание детей народными мастерами-целителями: только в больнице и только бесплатно
Снимать нарушителей ПДД на видео станет выгодно - очевидцы получат по 9 тысяч сумов за каждое сообщение, их выделят из будущих штрафов
Об уникальном опыте обучения морским профессиям на парусниках рассказывает капитан-наставник барка "Седов" Михаил Новиков.
В виноградниках жителя села Арцеу растут десятки тысяч кустов. Все сорта винограда он вывел в собственной лаборатории
Глава Союза свободных потребителей рассказал о масштабах контрабанды алкоголя в Азербайджане и о том, чем поможет потребителям система отслеживания Track and Trace
Один человек погиб в результате взрыва кислородного баллона в медцентре "Сурб Григор Лусаворич"