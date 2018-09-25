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Тонны мертвой рыбы выбросило на берег реки в Турции

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© RUPTLY.

Природа преподнесла жителям Турции странный и пугающий "сюрприз". Они обнаружили целые поля мертвой рыбы на берегу реки Аси.

Что это — экологическая катастрофа или последствия изменения климата? Причина мора рыбы пока неизвестна. По одной из версий это отравление.

Специалисты разбираются с причинами бедствия, местным жителям только остается поражаться печальным зрелищем.



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