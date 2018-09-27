Остаться в живых: индонезийский юноша 49 дней дрейфовал в океане

Алди Новел Адилан работал в плавучей рыбацкой хижине, которую унесло в океан во время шторма. Почти два месяца юноша питался рыбой и пил морскую воду, мечтая о спасении.

Сухогруз Arpeggio заметил дрейфующего на плавучей хижине индонезийца вблизи острова Гуам.

Подросток трудился на стационарной ловушке для рыбалки: следил за тем, чтобы в хижине горел свет, привлекающий рыб. Раз в неделю к Адилангу приезжал человек из компании-собственника, чтобы забрать улов и привезти воду, еду, газ и топливо для генератора электроэнергии. Все остальное время он находился один.

Сильный шторм унес судно в море в июле: хижина отдалилась от острова Сулавеси на внушительное расстояние. Запасов питания хватило индонезийцу всего на несколько дней. Чтобы не умереть от голода и жажды, он ловил рыбу, жег куски судна и пил морскую воду, которую пропускал через одежду — так она становилась менее соленой.

В консульстве Индонезии в Осаке заявили, что всего он провел в море 49 дней, пока его не заметил сухогруз, следовавший под флагом Панамы в Японию. Адиланг привлек внимание экипажа, послав радиосигнал. Молодого человека подобрали и отвезли в Японию, после чего передали индонезийскому консульству.