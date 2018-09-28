Еноты - поклонники музыки: американец приманил животных игрой на флейте

Мужчина собрал вокруг себя больше 20-ти животных.
В Сети стало популярным видео, в котором мужчина играет на флейте и к нему из леса выходят еноты. Ролик снят в лесу Башер Стейт возле Нью-Йорка, пишет издание Metro.
Мужчина собрал вокруг себя больше 20-ти животных.
Торжественные мероприятия, посвященные 25-летию со Дня освобождения Сухума, прошли в столице в четверг 27 сентября.
Разозленный автолюбитель вытаскивал арбуз из багажника, случайно уронил и разбил его, а расплата последовала незамедлительно.
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Планами на предстоящий 88 театральный сезон поделились руководители и ведущие артисты Абхазского государственного драматического театра на пресс-конференции в Sputnik Абхазия в пятницу 28 сентября.
О том, как прошли конно-спортивные соревнования в селе Мыку, посвященные 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, читайте в материале Sputnik Абхазия.
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Глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев связал заявление премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе о совместном будущем с нашествием мраморных клопов
Российские эксперты и послы русского языка в мире подвели итоги российского-азербайджанского форума, прошедшего накануне в Баку.
На Саммите Франкофонии в Ереване ожидается выступление Изабель Жеффруа и Шарля Азнавура. Но это сюрприз.