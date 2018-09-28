18:09 28 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.59
  • EUR76.23
Поиск
Видео

Еноты - поклонники музыки: американец приманил животных игрой на флейте

Получить короткую ссылку
3210

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
Newsflare

В Сети стало популярным видео, в котором мужчина играет на флейте и к нему из леса выходят еноты. Ролик снят в лесу Башер Стейт возле Нью-Йорка, пишет издание Metro.

Мужчина собрал вокруг себя больше 20-ти животных.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Неделя в объективе: Октоберфест и вулкан Анак-Кракатау
Рок войны: баллады о победе спели в День освобождения Сухума
Рок войны: баллады о Победе спели в День освобождения Сухума
План мероприятий ко Дню Победы и Независимости Абхазии
План мероприятий ко Дню Победы и Независимости Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia