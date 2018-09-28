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Последний прогон: что можно будет увидеть на Параде Победы в Сухуме

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Темы:
25-летие Дня Победы и Независимости Абхазии (37)
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© Sputnik / Илона Хварцкия Бадри Есиава

Генеральная репетиция парада Победы в Отечественной войне народа Абхазии состоялась в пятницу 28 сентября.

Всего в генрепетиции парада Победы участвовало около 1,5 тысячи военнослужащих. Ведущие представили каждую пешую колонну и тех, кто их возглавлял. Особый шарм этому действу предала женская колонна минобороны республики.

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Кульминацией стал выезд на площадь военной техника. Свыше ста единиц будет задействовано в Параде Победы – это танки, БМП, БТР, зенитные установки, реактивные системы залпового огня "Град", командно-штабные машины, бронеавтомобиль "Тигр" и другие виды вооружения.

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Вскоре в небе показалась авиация. Несколько вертолетов и самолетов пролетели над площадью. На этот раз без флага, но государственная символика обязательно будет на высоте 30 сентября.

Темы:
25-летие Дня Победы и Независимости Абхазии (37)


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