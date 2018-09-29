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Последствия цунами в Индонезии: разрушенные города и сотни жертв

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© RUPTLY.

Представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий рассказал, что число жертв землетрясения и цунами в Индонезии достигло 384 человек.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома).
Накануне утром у побережья острова Сулавеси, недалеко от города Палу, произошло землетрясение магнитудой 6,1, за которым последовали еще несколько подземных толчков, самый мощный — магнитудой 7,4.
После этого Палу испытал на себе всю мощь цунами высотой до двух метров.
Власти закрыли аэропорт в столице провинции Центрального Сулавеси до сегодняшнего вечера
Теги:
землетрясение, цунами


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