Последствия цунами в Индонезии: разрушенные города и сотни жертв

Представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий рассказал, что число жертв землетрясения и цунами в Индонезии достигло 384 человек.
Израильские художники из Macro Room сняли видео с удивительными пейзажами, созданными с помощью выпускаемых в воду чернил.
Сотрудники кладбища рассказали, что форму надгробия выбрали родители погибшей девушки.
Конно-спортивные соревнования в селе Мыку, посвященные 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, состоялись 28 сентября.
Генеральная репетиция парада Победы в Отечественной войне народа Абхазии состоялась в пятницу 28 сентября.
29 сентября известному абхазскому художнику-монументалисту, графику, создателю национальной символики Республики Абхазия Валерию Гамгиа исполнилось бы 74 года.
В церемонии открытия памятника в честь павших защитников Абхазии приняли участие президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба и глава Южной Осетии Анатолий Бибилов.
О заслугах водителей скорой помощи во время войны за 25 лет сказано мало. Но именно благодаря их бесстрашию, санинструкторы вовремя успевали оказать помощь раненым и вывезти их с поля боя. О том, как водители скорой спасали и медсестер, и бойцов и какие курьезные случаи происходили с ними на фронте, читайте в материале Sputnik.
Глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев связал заявление премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе о совместном будущем с нашествием мраморных клопов
Российские эксперты и послы русского языка в мире подвели итоги российского-азербайджанского форума, прошедшего накануне в Баку.
На Саммите Франкофонии в Ереване ожидается выступление Изабель Жеффруа и Шарля Азнавура. Но это сюрприз.
Виктора Храпунова, проходящего по делу о хищениях и растрате государственного имущества, гособвинитель требует посадить на 20 лет, а его жену - на 17 лет.
Милиция раскрыла цепочку преступлений, которые совершались с 2011 года, в том числе громкое дело об убийстве и ограблении работника обменника
Исключенный из футбольной команды из-за бороды гражданин Таджикистана объявлен в межгосударственный розыск и находится в СИЗО в Минске.
Договориться с Китаем о стабильном транзите товаров через латвийские порты пока не удалось, ЛЖД хочет заработать на транзите контейнеров до Калининграда
По данным Департамента статистики, абсолютный уровень нищеты в Литве в прошлом году составил 13,8%, среди работающих число бедных составило 4,6%, среди безработных — 53%
Путин читал "Евгения Онегина" во время церемонии подписания документов на саммите СНГ, но отложил Пушкина для беседы с Игорем Додоном.
В сеть попало видео, где молодых бородатых мужчин милиционеры отправляют в парикмахерскую, а женщин в хиджабах призывают надеть платок "по-таджикски"
Переговоры с ВТО возобновляются, согласно Стратегии действий Узбекистана на 2017-2021 годы, это одно из ключевых направлений развития экономики
Организатор самого знаменитого музыкально-пивного фестиваля Эстонии Õllesummer заявила, что "устала" его проводить.
Глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев связал заявление премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе о совместном будущем с нашествием мраморных клопов
Российские эксперты и послы русского языка в мире подвели итоги российского-азербайджанского форума, прошедшего накануне в Баку.
На Саммите Франкофонии в Ереване ожидается выступление Изабель Жеффруа и Шарля Азнавура. Но это сюрприз.