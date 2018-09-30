21:03 30 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.59
  • EUR76.23
Поиск
Видео

Качели над пропастью в Китае

Получить короткую ссылку
8 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© RUPTLY.

В Китае на горе Фуси открыли экстремальные качели над отвесным обрывом высотой 320 метров.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Военный парад, посвященный 25-летию Победы и Независимости Абхазии, на площади Свободы в Сухуме
"Ноль первый", флаг в небе, "Бессмертный полк": парад Победы в Сухуме
Легенды и современность: что показали на параде Победы в Сухуме
Легенды и современность: что показали на параде Победы в Сухуме
План мероприятий ко Дню Победы и Независимости Абхазии
План мероприятий ко Дню Победы и Независимости Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia