Вторая жизнь компакт-дисков: удивительные картины создает художник

Художник использует старые дискеты и CD-диски — они становятся холстом для его картин или составом краски.
В руках британского художника Ника Джентри устаревшие носители информации обретают вторую жизнь.
Художник использует старые дискеты и CD-диски — они становятся холстом для его картин или составом краски.
Абхазия отмечает 25 лет со Дня Победы в Отечественной войне. Главным событием праздничных мероприятий стал военный парад, который прошел на площади Свободы в Сухуме.
В Китае на горе Фуси открыли экстремальные качели над отвесным обрывом высотой 320 метров.
Подготовка к праздничному концерту в честь 25-летия Победы и независимости Абхазии проходит на стадионе "Динамо" в Сухуме.
4 августа вооруженные войска Госсовета Грузии под предлогом охраны железной дороги вторглись в Абхазию. Началась Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов.
Праздничные мероприятия, посвященные 25-летию Победы и Независимости Абхазии, прошли в Сухуме 30 сентября.
Делегация Государственной Думы России прибыла в Абхазию на празднование 25-летия Победы и Независимости республики.
Пожар, разгоревшийся на территории тюрьмы, разрушил большую часть учреждения и не позволяет удерживать оставшихся там заключенных.
Глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев связал заявление премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе о совместном будущем с нашествием мраморных клопов
Российские эксперты и послы русского языка в мире подвели итоги российского-азербайджанского форума, прошедшего накануне в Баку.
На Саммите Франкофонии в Ереване ожидается выступление Изабель Жеффруа и Шарля Азнавура. Но это сюрприз.
Виктора Храпунова, проходящего по делу о хищениях и растрате государственного имущества, гособвинитель требует посадить на 20 лет, а его жену - на 17 лет.
Милиция раскрыла цепочку преступлений, которые совершались с 2011 года, в том числе громкое дело об убийстве и ограблении работника обменника
Исключенный из футбольной команды из-за бороды гражданин Таджикистана объявлен в межгосударственный розыск и находится в СИЗО в Минске.
Договориться с Китаем о стабильном транзите товаров через латвийские порты пока не удалось, ЛЖД хочет заработать на транзите контейнеров до Калининграда
По данным Департамента статистики, абсолютный уровень нищеты в Литве в прошлом году составил 13,8%, среди работающих число бедных составило 4,6%, среди безработных — 53%
Путин читал "Евгения Онегина" во время церемонии подписания документов на саммите СНГ, но отложил Пушкина для беседы с Игорем Додоном.
В сеть попало видео, где молодых бородатых мужчин милиционеры отправляют в парикмахерскую, а женщин в хиджабах призывают надеть платок "по-таджикски"
Переговоры с ВТО возобновляются, согласно Стратегии действий Узбекистана на 2017-2021 годы, это одно из ключевых направлений развития экономики
Организатор самого знаменитого музыкально-пивного фестиваля Эстонии Õllesummer заявила, что "устала" его проводить.
Глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев связал заявление премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе о совместном будущем с нашествием мраморных клопов
Российские эксперты и послы русского языка в мире подвели итоги российского-азербайджанского форума, прошедшего накануне в Баку.
На Саммите Франкофонии в Ереване ожидается выступление Изабель Жеффруа и Шарля Азнавура. Но это сюрприз.