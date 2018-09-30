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Вторая жизнь компакт-дисков: удивительные картины создает художник

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Newsflare и Nickgentryart

В руках британского художника Ника Джентри устаревшие носители информации обретают вторую жизнь.

Художник использует старые дискеты и CD-диски — они становятся холстом для его картин или составом краски.



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