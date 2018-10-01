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Ракетный удар Ирана по террористам в Сирии: точно и смертоносно

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Associated Press

Иранские военные нанесли ракетный удар по организаторам теракта в Ахвазе и их объектам на восточном берегу Евфрата в Сирии.

Семь беспилотников вооруженных сил Ирана нанесли удары по экстремистам в Сирии к востоку от реки Евфрат.
Ракетный удар нанесла воздушно-космическая дивизия Корпус "стражей исламской революции" (КСИР), в его результате ликвидировано большое количество террористов, также есть пострадавшие.
Теги:
ракеты, террористические группы, Сирия, Иран


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