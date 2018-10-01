Ракетный удар Ирана по террористам в Сирии: точно и смертоносно

Иранские военные нанесли ракетный удар по организаторам теракта в Ахвазе и их объектам на восточном берегу Евфрата в Сирии.
По последним данным, погибли более 1,2 тысяч человек.
25-ю годовщину Победы в Отечественной войне народа Абхазии отметили праздничным концертом на стадионе "Динамо" в Сухуме.
Что показали на военном параде в честь Дня победы в Отечественной войне народа Абхазии на площади Свободы в Сухуме – в материале Sputnik.
В руках британского художника Ника Джентри устаревшие носители информации обретают вторую жизнь.
Российские военнослужащие принимают участие в крупномасштабных учениях в Южной Осетии.
Колумнист Sputnik о том, как национальные и религиозные традиции влияют на бизнес в различных регионах мира и в Азербайджане в частности.
Премьер-министр Армении извинился за то, что не смог лично посетить Гюмри, признавшись в том, что только к вечеру узнал о празднике города.
Мэрия Астаны не устает поражать воображение горожан новыми инсталляциями - в столице появилась необычная остановка.
Мигранты просят снизить цены на железнодорожные билеты в Россию - кыргызстанские власти работают над этим.
Крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов "БелАЗ" начал поставлять свою продукцию в Индонезию.
В Старой Риге закрывается знаковый ремесленный магазин – задолженность по налогам составляет несколько тысяч евро.
Президент Литвы Даля Грибаускайте призвала США усилить защиту энергетических сетей Балтии.
В Молдове участились ограбления церквей и часовен – очередное преступление совершено в Комрате.
Правоохранители Таджикистана провели три совместные операции с Россией и две с Афганистаном – изъято свыше 3 тонн запрещенных веществ.
В группе "Водители Ташкента" в Facebook появились кадры с легковой машиной, которая чудом успела затормозить и не свалиться в арык.
Делегацию Эстонии на традиционных "Таллиннских встречах в Санкт-Петербурге" возглавит мэр эстонской столицы Таави Аас.
Российские военнослужащие принимают участие в крупномасштабных учениях в Южной Осетии.
Колумнист Sputnik о том, как национальные и религиозные традиции влияют на бизнес в различных регионах мира и в Азербайджане в частности.
Премьер-министр Армении извинился за то, что не смог лично посетить Гюмри, признавшись в том, что только к вечеру узнал о празднике города.