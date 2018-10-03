Россия поставила в Сирию комплексы С-300: видео Минобороны России

Россия возобновила поставки С-300 после того, как в сентябре был сбит российский Ил-20, который возвращался на базу Хмеймим.

Минобороны обнародовало кадры выгрузки в Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300. Сюжет показали в эфире телеканала "Звезда".

На кадрах видно, как комплексы выгружают из военно-транспортного самолета Ан-124 "Руслан".

Решение о поставках в Сирию С-300 было принято после того, как 17 сентября был сбит российский Ил-20, который возвращался на базу Хмеймим. Тогда во время удара четырех израильских F-16 по объектам в Латакии, сирийские ПВО случайно сбили российский самолет-разведчик. Погибли пятнадцать военных.