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Песнь огня и пара: как устроен паровоз "Золотого орла"

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© Sputnik / Илона Хварцкия Сария Кварацхелия

Туристический ретро-поезд "Золотой орел" на советских локомотивах прибыл в Абхазию 8 октября.

Туристический ретро-поезд "Золотой орел" тянет паровоз советского происхождения. Год рождения – 1947. Серия – Л-0073. Он работает на угле и воде.

В будке машиниста невыносимо жарко. Но управляющему "машиной времени" к высокой температуре не привыкать. 

Впереди паровоза: как "машина времени" из Москвы переполошила Абхазию>>

"Чтобы паровоз работал, мы кидаем уголь в топку. Открываем топку, берем лопату, набираем уголь и бросаем в топку. Чем больше угля, тем лучше работает паровоз. Уголь горит, вода в котле греется, получается пар, пар заводит поршень. Паровоз работает чисто на пару. Никакой электрики. Чтобы раскочегарить его нужно, как минимум четыре часа ", – объясняет помощник машиниста Антон Зибров.

Путь "Золотого орла": туристический ретро-поезд в Абхазии>>

Уголь держат в тендере, в котором помещается до 18 тонн угля и 27 тонн воды. Машинист Антон Зибров открывает дверца в тендер и показывает запасы топлива.

Устройство старого паровоза поражает. На современных поездах такое уже не встретишь. Именно в этом и заключается интерес вокруг туристического ретро-поезда.



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Прибытие ретро-поезда Золотой орел в Абхазию
Путь "Золотого орла": туристический ретро-поезд в Абхазии
Песнь огня и пара: как устроен паровоз Золотого орла
Песнь огня и пара: как устроен паровоз "Золотого орла"
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