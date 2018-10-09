Приемная мать со стажем: в Сибирском зоопарке рысь воспитывает котят

Рыси всего полтора года, своего потомства у нее нет. Однако опыт воспитания детенышей у нее есть. Ранее Алена уже воспитывала двух медвежат, нескольких щенков и даже енотов.
В Сибирском зоопарке рысь Алена воспитывает четырех домашних котят.
Рыси всего полтора года, своего потомства у нее нет. Однако опыт воспитания детенышей у нее есть. Ранее Алена уже воспитывала двух медвежат, нескольких щенков и даже енотов.
Автомобильный мост рухнул на Транссибирскую железную дорогу в приамурском Свободном.
Два года назад война лишили тринадцатилетнюю школьницу из Алеппо обеих ног, в тот день она потеряла и старшую сестру с племянником. Сейчас она вернулась в родной город после реабилитации.
Туристический ретро-поезд "Золотой орел" на советских локомотивах прибыл в Абхазию 8 октября.
Туристический ретро-поезд "Золотой орел" с 70 путешественниками из 13-ти стран мира прибыл в Новый Афон 8 октября.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с руководителем Федеральной таможенной службы России Владимиром Булавиным во вторник 9 октября.
Российский лидер вместе с премьер-министром посетил яблоневые сады сельхозпредприятия "Рассвет" и ответили на вопросы работников.
В празднике урожая Лыхнаште примут участие 22 села Гудаутского района, каждое из которых представит свою сельхозпродукцию.
В Цхинвале вспомнят одно из значимых событий в истории Великой Отечественной войны — 75-летие восстания в концлагере Собибор.
В Бакинском метрополитене поездом будет управлять женщина. Она прошла жесткий отбор среди нескольких сот кандидатов на место машиниста.
Граждане Армении стали реже уезжать за границу - глава миграционной службы республики представил статистические данные.
Министерство здравоохранения разъяснило, почему хочет запретить курение во всех общественных местах в Казахстане.
Объем средств, которые переводят из Кыргызстана в другие страны, вырос на десятки миллионов долларов. Редакция Sputnik выясняла, с чем это связано.
Глава МИД Беларуси Владимир Макей рассказал о десятках террористов, которых удалось выявить на территории республики.
Госдума ратифицировала соглашение об упрощении порядка взаимных поездок жителей приграничных территорий России и Латвии.
Литовский Сейм одобрил законопроект о строительстве метрополитена в Вильнюсе – идея обсуждалась на протяжении десяти лет.
В Интернете набирает популярность видео, на котором молдавские комики высмеяли всех героев свадьбы.
Автомобиль таджикского путешественника, совершающего кругосветное путешествие, застрял в песках марроканской пустыни.
В Ташкенте молодой предприниматель умер от удара током в ванной, когда попытался поставить на зарядку мобильный телефон.
Эстонские полицейские посреди Таллинна провели учения по отработке действий в случае вооруженного ограбления магазина швейцарских часов.
В Цхинвале вспомнят одно из значимых событий в истории Великой Отечественной войны — 75-летие восстания в концлагере Собибор.
В Бакинском метрополитене поездом будет управлять женщина. Она прошла жесткий отбор среди нескольких сот кандидатов на место машиниста.
Граждане Армении стали реже уезжать за границу - глава миграционной службы республики представил статистические данные.