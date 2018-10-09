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Приемная мать со стажем: в Сибирском зоопарке рысь воспитывает котят

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В Сибирском зоопарке рысь Алена воспитывает четырех домашних котят.

Рыси всего полтора года, своего потомства у нее нет. Однако опыт воспитания детенышей у нее есть. Ранее Алена уже воспитывала двух медвежат, нескольких щенков и даже енотов.



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