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Без передышки: в Сухуме идет подготовка к Абхазо-российскому деловому форуму

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© Sputnik / Томас Тхайцук

IX Абхазо-российский деловой форум пройдет в Сухуме в пятницу 12 октября.

В Сухуме готовятся к IX Абхазо-российскому деловому форуму, который пройдет в столице республики в пятницу 12 октября. По словам и.о. директора Госинвестагентства при Министерстве экономики Абхазии Симон Агрба впереди организаторов ждет бессонная ночь, так как фура с баннерами, стендами и оборудованием задержалась на границе Псоу.

"Дело в том, что груз, который приехал к нам из Сочи, задержался на границе, так как возникли проблемы с таможенной декларацией. По этой причине нам пришлось на день переложить отгрузку и, получается, за ночь перед форумом мы не отдыхаем, отсыпаемся, а занимаемся установкой баннеров и подготовкой четырех залов к мероприятию", — пояснил Агрба и подчеркнул, что ночь предстоит бессонная.

IX Абхазо-российский деловой форум пройдет в республике 12 октября. Он стал традиционной площадкой взаимодействия экономик Абхазии и Российской Федерации, на нем бизнесмены двух стран подписывают взаимовыгодные соглашения.

Теги:
инвестиционные форумы, Сухум, Абхазия


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