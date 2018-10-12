Министр экономики сравнивает Абхазию с карликовой белозубкой: были причины

Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба выступил на пленарном заседании IX Абхазо-российского делового форума, который проходит в Сухуме 12 октября. Спикеры долго говорили об экономике и торговом сотрудничестве двух стран, но неожиданно перешли на зоологию.

Ардзинба решил рассказать гостям Абхазии о стране на доступном языке, без экономических терминов. Для этого министр привел зоологические аллегории.

"Самое маленькое млекопитающее в мире весит 1,8 грамм. Это карликовая белозубка, а самое большое – 15 тонн. Но и у первого, и у второго одинаковое количество жизненно важных органов. То есть, какое бы государство не было маленькое, у него есть свои жизненно важные интересы", — отметил Ардзинба.

Также министр напомнил, что Абхазия не самое маленькое государство в мире. Существует более 33 стран меньше по территории, подчеркнул он.