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Нос по ветру: кадры приземления самолета боком в Бристоле

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Пассажирский самолет Boeing 757 совершил посадку при сильном боковом ветре в аэропорту Бристоля 12 октября. В этот день на Великобританию обрушился шторм "Каллум".

Пилоты во время приземления мастерски развернули самолет носом в сторону, откуда дул сильный ветер.



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