Нос по ветру: кадры приземления самолета боком в Бристоле

Пилоты во время приземления мастерски развернули самолет носом в сторону, откуда дул сильный ветер.
Пассажирский самолет Boeing 757 совершил посадку при сильном боковом ветре в аэропорту Бристоля 12 октября. В этот день на Великобританию обрушился шторм "Каллум".
Пилоты во время приземления мастерски развернули самолет носом в сторону, откуда дул сильный ветер.
"Сухумский забег" в этом году приурочен к 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Как и в прошлые годы, принять участие в спортивном событии приехали как жители республики, так и российские гости.
Президенты России и Белоруссии провели двустороннюю встречу в Могилеве перед участием в Форуме регионов.
Хабиб Нурмагомедов стал почетным гражданином Грозного.
Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были задержаны в среду по делу о драке.
Более 20 сел Гудаутского района принимают участие в празднике урожая, который проходит на Лыхнаште 14 октября.
Перевозивший мигрантов грузовик ехал из Айдана в Измир, когда съехал с трассы и упал в речку Дегерменчай.
В этом году исполнилось 10 лет со дня признания Россией независимости Абхазии, а также подписания между РФ и РА Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Итоги десятилетнего сотрудничества двух стран комментирует модератор состоявшегося в минувшую пятницу в Сухуме IX Абхазо-российского делового форума Владимир Лепехин.
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На саммите Франкофонии в Ереване перепутали дату рождения Шарля Азнавура. МИД Армении объяснил, кто допустил ошибку.
Суд Алматы рассматривает дело о гибели гражданки Украины, которая умерла после проведения операции по липосакции.
Вслед за министром иностранных дел Кыргызстана в отставку ушел посол республики в Южной Корее.
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил о важности создания отдельной структуры ШОС для борьбы с наркотиками
Профессиональная футбольная лига Узбекистана претендует на звание "Самая вдохновляющая лига Азии".
Милитаризация Эстонии на средства налогоплательщиков набирает обороты: объявлен тендер на закупку еще 18 "Джавелинов".
Самые яркие и теплые оттенки осени, запечатленные при восхождении на вершину Билурта - в фотоленте Sputnik Южная Осетия.
"Азербайджанские железные дороги" в 2019 году планируют запустить сообщение поездов между Баку и Габалой.
На саммите Франкофонии в Ереване перепутали дату рождения Шарля Азнавура. МИД Армении объяснил, кто допустил ошибку.