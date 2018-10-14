Нос по ветру: кадры приземления самолета боком в Бристоле

Перевозивший мигрантов грузовик ехал из Айдана в Измир, когда съехал с трассы и упал в речку Дегерменчай.

В этом году исполнилось 10 лет со дня признания Россией независимости Абхазии, а также подписания между РФ и РА Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Итоги десятилетнего сотрудничества двух стран комментирует модератор состоявшегося в минувшую пятницу в Сухуме IX Абхазо-российского делового форума Владимир Лепехин.