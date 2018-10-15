Мал, да удал: бегемотик прогнал стадо буйволов

На видео видно, как одна из буйволиц спустилась к воде и стала пить, настороженно глядя на детеныша гиппопотама. Бегемот тут же выскочил из реки и бросился в сторону буйволицы, которая подошла слишком близко.
Детенышу удалось напугать целое стадо.
Маленький бегемот купался в пруду, когда большое стадо буйволов пришло на водопой, чтобы утолить жажду.
На видео видно, как одна из буйволиц спустилась к воде и стала пить, настороженно глядя на детеныша гиппопотама. Бегемот тут же выскочил из реки и бросился в сторону буйволицы, которая подошла слишком близко.
Детенышу удалось напугать целое стадо.
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