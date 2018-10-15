Мал, да удал: бегемотик прогнал стадо буйволов

На видео видно, как одна из буйволиц спустилась к воде и стала пить, настороженно глядя на детеныша гиппопотама. Бегемот тут же выскочил из реки и бросился в сторону буйволицы, которая подошла слишком близко.

Детенышу удалось напугать целое стадо.