Видеомост c Марией Захаровой: прямая трансляция

Во вторник, 16 октября, в 16:00 в пройдет видеомост с официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой.
Ноко Нишигаки живет в Амстердаме с отцом – известным в Японии мастером тату.
Находясь вблизи хищников, надо быть настороже и не забывать о собственной безопасности. В этом убедился охотник, увлеченность которого съемкой медведей на камеру могла стоить ему жизни.
Turritopsis Nutricula - это медуза, которая жила при Аристотеле, Леонардо да Винчи, Наполеоне. Потому что она бессмертна.
Ежегодный фестиваль в Людвигсбурге закончился ничьей.
Папа Франциск подверг острой критике сложившуюся на данный момент ситуацию, в которой масса международных программх и конференций, посвященных борьбе с голодом, не приносят реальных результатов и порой сводятся лишь к официальным церемониям и печати малозначительных публикаций.
"Покрути заг", "не годится", "непонятно", "близко", "еще подумай" и, наконец, заветный "ок", который вместо тысячи слов похвалы. Именно с таким набором слов и словосочетаний сталкивается каждый корреспондент Sputnik. О характере шефа, любимых фразах и заветных двух буквах рассказывает колумнист Сария Кварацхелия.
В XXV Международном турнире имени чемпиона Европы и СССР, мастера спорта международного класса Раша Хутаба участвуют спортсмены из всех районов Абхазии, а также из Адыгеи, Северной Осетии, Краснодарского края и Тулы.
Генпрокуратура Южной Осетии возобновила уголовное дело в отношении бывшего заместителя генерального прокурора Эльдара Кокоева.
В Азербайджане за девять месяцев задержали больше сотни браконьеров, причем полтора десятка из них были иностранными гражданами.
Какую роль сыграл легендарный глава британского правительства Уинстон Черчилль в сохранении армянского коньяка – рассказывает Sputnik.
Заочную форму обучения приостановят с 2019 года в вузах Казахстана, нынешним студентам дадут доучиться.
Главный ветврач Кыргызстана рассказал, когда Казахстан снимет временный запрет на импорт мясной продукции из республики.
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К персоналу Рижской высшей школы экономики и Рижской юридической высшей школы не будут применяться требования о знании госязыка.
Литовские пивовары резко раскритиковали намерения правительства усилить борьбу с продажей алкоголя.
Партия социалистов Молдовы готовится провести акцию протеста в Кишиневе против действующей власти и изменений в Конституцию страны.
Пограничники Таджикистана в ходе спецоперации обнаружили на границе оружие, боеприпасы и гранаты.
В Москве рядом с посольством Узбекистана установили памятник Исламу Каримову. Когда состоится церемония открытия?
Премьер Эстонии заявил, что обустройство границы с Россией займет не один год и потребует больше денег, чем планировалось.
Генпрокуратура Южной Осетии возобновила уголовное дело в отношении бывшего заместителя генерального прокурора Эльдара Кокоева.
В Азербайджане за девять месяцев задержали больше сотни браконьеров, причем полтора десятка из них были иностранными гражданами.
Какую роль сыграл легендарный глава британского правительства Уинстон Черчилль в сохранении армянского коньяка – рассказывает Sputnik.