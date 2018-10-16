Видеомост c Марией Захаровой: прямая трансляция

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Папа Римский заявил, что для победы над голодом нужна политическая воля Папа Франциск подверг острой критике сложившуюся на данный момент ситуацию, в которой масса международных программх и конференций, посвященных борьбе с голодом, не приносят реальных результатов и порой сводятся лишь к официальным церемониям и печати малозначительных публикаций. 11

Нет заголовка: да, это такой заголовок "Покрути заг", "не годится", "непонятно", "близко", "еще подумай" и, наконец, заветный "ок", который вместо тысячи слов похвалы. Именно с таким набором слов и словосочетаний сталкивается каждый корреспондент Sputnik. О характере шефа, любимых фразах и заветных двух буквах рассказывает колумнист Сария Кварацхелия. 64