В Амстердаме очереди выстраиваются к девятилетней татуировщице

Ноко Нишигаки живет в Амстердаме с отцом – известным в Японии мастером тату.

Эта девочка делает тату с 6 лет!

Теперь ей девять, и у нее нет отбоя от клиентов.

Птица – один из любимых мотивов еe работ.

Ноко никогда не берет плату с клиентов: ей просто нравится делать "идеальные линии".