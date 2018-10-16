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В Амстердаме очереди выстраиваются к девятилетней татуировщице

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Caters News

Ноко Нишигаки живет в Амстердаме с отцом – известным в Японии мастером тату.

Эта девочка делает тату с 6 лет!

Теперь ей девять, и у нее нет отбоя от клиентов.

Птица – один из любимых мотивов еe работ.

Ноко никогда не берет плату с клиентов: ей просто нравится делать "идеальные линии".

Теги:
татуировка


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